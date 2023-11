A carreira de juiz é uma das profissões mais respeitadas e admiradas em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. Por isso, muita gente se pergunta quanto tempo demora para ser aprovado como juiz.

Então, precisamos adiantar que tornar-se um juiz é um processo que envolve muitos anos de estudo, dedicação e esforço. Além disso, também exige a superação de desafios burocráticos e concorrenciais.

Para explicar melhor esse assunto, hoje trouxemos muitas informações sobre o tempo médio que leva para obter a aprovação como juiz no Brasil. Bem como os passos necessários para alcançar esse objetivo tão nobre.

Assim sendo, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante.

Quanto tempo demora para ser aprovado como juiz

Como dissemos, o processo para alguém se tornar um juiz é bem longo. Afinal, julgar literalmente o destino de pessoas não é uma tarefa que dê para negligenciada, não é mesmo?

Desse modo, veja a seguir um resumo das etapas pelas quais uma pessoa precisa passar até ser aprovada como juiz.

1. Educação formal

O primeiro passo para se tornar um juiz no Brasil é obter uma educação formal em Direito. Aliás, envolve a conclusão de um curso de graduação na área, que geralmente tem duração de cinco anos.

Após concluir a graduação, o próximo passo é passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em suma, é uma prova rigorosa que avalia os conhecimentos em Direito.

A saber, o tempo médio de estudos para conseguir aprovação nessa prova é entre 1 e 2 anos. Portanto, mesmo após encerrar a faculdade, um aspirante a juiz precisa provar que está apto a exercer a profissão por meio do exame da OAB.

2. Pós-graduação em Direito

Após passar no exame da OAB, muitos aspirantes a juízes optam por fazer uma pós-graduação em Direito, como um mestrado ou doutorado. Assim, é mais simples para aprimorar seus conhecimentos e se destacar na competição por vagas na magistratura.

Essa etapa pode levar de 2 a 5 anos, dependendo do nível de especialização escolhido. Aliás, vale lembrar que essas especializações geralmente contam pontos na hora de passar pela prova de títulos dos concursos públicos.

3. Aprovação em concurso público faz parte de quanto tempo demora para ser aprovado como juiz

O próximo passo é a aprovação em um concurso público para ingressar na carreira da magistratura. Então, como você deve saber, os concursos para juiz têm bastante concorrência e passos desafiadores, com várias etapas, incluindo:

Provas objetiva, discursiva e oral;

Avaliação de títulos e, em alguns casos, um período de estágio probatório.

Sendo assim, o tempo gasto para ser aprovado nesses concursos pode variar. Mas geralmente leva de 1 a 2 anos ou mais.

Outro ponto a se considerar é que, na maioria dos casos, é preciso comprovar prática jurídica de 3 anos para poder se inscrever nos concursos públicos. Dessa maneira, entre se formar, passar na OAB, fazer mestrado e doutorado, os aspirantes a juiz precisam trabalhar na área se quiserem prestar certames para tal.

4. Período de estágio e formação

Após a aprovação no concurso, geralmente, o candidato a juiz passa por um período de estágio e formação, que pode durar de 2 a 4 anos. No entanto, depende da jurisdição e do tribunal em que ele foi aprovado.

Assim, durante esse período, o aspirante a juiz trabalha sob a supervisão de um profissional mais experiente. Desse modo, adquirindo experiência prática e conhecimento do sistema judicial.

5. Nomeação como juiz

Finalmente, após completar o estágio e cumprir todos os requisitos necessários, o candidato tem a nomeação como juiz e começa a exercer suas funções.

Em outras palavras, este é o momento em que ele se torna um juiz efetivo e pode tomar decisões judiciais.

Afinal, quanto tempo demora para ter a aprovação como juiz?

Como vimos até aqui, o tempo médio para obter a aprovação como juiz no Brasil pode variar consideravelmente. Mas, em geral, leva entre 8 e 12 anos desde o início da graduação em Direito até a nomeação como juiz.

Assim sendo, este é um caminho longo e desafiador, que exige dedicação, estudo constante e determinação. No entanto, para aqueles que têm paixão pela justiça e desejam servir à sociedade, a carreira de juiz pode ser extremamente gratificante.

É importante lembrar que o tempo é apenas uma parte do processo. Afinal, a qualidade da formação, a ética e o compromisso com a justiça são fundamentais para o sucesso nessa carreira.

Então, agora que você já sabe quanto tempo demora para ser aprovado como juiz, se esse é o seu sonho, comece sua jornada o quanto antes!