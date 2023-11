Quanto vale a MOEDA de 1 CENTAVO de 1995? DESCUBRA AGORA!

Qual foi a última vez que você viu uma moeda de 1 centavo? Peças como esta estão se tornando cada vez mais raras na nossa sociedade. Isso acontece porque na grande maioria das vezes, as pessoas não dão importância para estes exemplares e acabam não circulando estes exemplares.

O fato, no entanto, é que uma simples moeda de 1 centavo pode valer muito dinheiro em alguns casos. De acordo com especialistas, a depender da tiragem da peça é possível que o indivíduo consiga vender o exemplar por um bom valor. Por isso, é importante ficar de olho nas principais características.

A moeda de 1 centavo

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 1 centavo do ano de 1995. E por que escolhemos este ano? Porque este foi o ano da menor tiragem da peça de 1 centavo desde que o Plano Real foi adotado neste país. Como se sabe, quanto menor a tiragem, maior é o valor que pode ser cobrado.

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 centavo do ano de 1995, segundo informações do Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 20mm;

Peso: 2.96gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.

Quanto vale?

Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda de 1 centavo do ano de 1995? Abaixo, você pode conferir o detalhamento de valores considerando que você encontre uma peça sem defeitos de fabricação.



Caso você encontre uma peça de 1 centavo de 1995 com a data marcada, saiba que ela poderá ser vendida a R$ 15.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão, portanto, poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.