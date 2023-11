Quanto Vale a Moeda de 1 Real antiga? Você vai se surpreender com o valor atualizado

O que faz uma moeda ser considerada rara no Brasil? Ao contrário do que muita gente pensa, a idade de uma peça não é determinante para saber quanto ela vale de fato. Outras características como tiragem, por exemplo, são mais consideradas na hora da definição de um valor.

Mas a quantidade de moedas postas em circulação não é o único ponto que nos interessa aqui. Peças com erros de fabricação também podem ser consideradas raras por grande parte dos colecionadores. Na prática, isso significa que estes exemplares podem valer muito dinheiro no final das contas.

Moeda de 1 real

Neste artigo, nós vamos falar especificamente sobre a moeda de 1 real do ano de 1994. Abaixo, você pode conferir as principais características desta peça, considerando as informações divulgadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 24mm;

Peso: 4.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República, Ladeada por representação estilizada de ramo de louros; dístico BRASIL;

Reverso: Valor, ladeado por ramos de louros. Abaixo, os dísticos ‘real’ e a data.

Os valores da moeda

Agora, você pode conferir no quadro abaixo os valores da moeda de 1 real de 1994 considerando alguns dos seus principais erros de cunhagem. Note que peças com defeitos normalmente valem mais.

MOEDA MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO 1 REAL DE 1994 R$ 20 R$ 70 R$ 160 1 REAL DE 1994 REVERSO HORIZONTAL R$ 60 R$ 140 R$ 300 1 REAL DE 1994 REVERSO INVERTIDO R$ 140 R$ 300 R$ 650



O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.