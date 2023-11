Quanto vale a Moeda Olímpica de 1 Real da VELA?

A numismática é uma ciência que vem ganhando reconhecimento e despertando interesse em diversos indivíduos ao redor do Brasil. As moedas, em especial, são objetos de desejo para muitos, sendo consideradas verdadeiros pedaços de história com potencial para alcançar valores incríveis no mercado. Neste artigo, falaremos especificamente sobre a Moeda de 1 real da Vela, lançada para as Olimpíadas no Brasil.

Raridade e Valorização: O Fascínio pelas Moedas Raras

A numismática, que é o estudo de cédulas, moedas e medalhas sob a ótica histórica, artística e econômica, vem atraindo um crescente número de entusiastas. A razão para isso? Muitas moedas raras têm o potencial de valer uma fortuna.

O que Torna uma Moeda Rara?

Existem várias características que podem valorizar uma moeda com o passar do tempo. Algumas delas incluem:

Moedas cunhadas para celebrações especiais Moedas com erros de cunho ou fabricação Moedas com poucas unidades produzidas Moedas com poucas unidades circulantes no país

Esses fatores são os principais responsáveis por tornar uma moeda rara e, consequentemente, mais valiosa.

Moedas que se Valorizam com o Tempo

Nem todas as moedas se valorizam com o tempo. No entanto, aquelas que possuem as características mencionadas acima geralmente se tornam mais valiosas à medida que o tempo passa.



O Papel do Estado de Conservação

O estado de conservação de uma moeda também influencia muito em seu valor. As moedas em melhor estado de conservação tendem a ser mais valorizadas.

A Moeda de 1 Real das Olimpíadas – Vela

Uma das moedas mais valiosas na atualidade é a moeda de 1 real fabricada para comemorar as Olimpíadas no Brasil. Entre as 16 moedas das olimpíadas lançadas pela Casa da Moeda a pedido do Banco Central para celebrar o evento, a que representa a modalidade Vela pode alcançar valores bem acima do seu valor nominal. Veja o vídeo abaixo e saiba detalhes:

Dicas Para Vender Moedas Raras

Na hora de vender suas moedas raras, existem algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço. Entre elas estão:

Pesquise sobre a história da moeda; Forneça garantias de autenticidade; Tire boas fotos; Faça uma pesquisa de preço.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos de facebook, marketplaces online(como mercado livre e shopee) e venda direta para colecionadores também são uma excelente plataforma para vender moedas raras.

Venda de Moedas pelo Facebook

No facebook é possível encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras, conforme imagem abaixo:

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Caso tenha interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anuncia-las nessas plataforma de vendas. Muitas pessoas comercializam diariamente moedas pela shoppe e mercado livre.

Venda de moedas para colecionadores via site ou Whatsapp

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Segue abaixo lista de colecionadores que podem comprar suas moedas. Mas antes certifique que sua moeda é realmente rara, pois eles só comprarão moedas raras/raríssimas, geralmente moedas com ERROS:

