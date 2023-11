Quanto Vale uma Moeda Antiga de 10 Cruzeiros? Descubra Agora

Imagine a seguinte situação: você está na casa dos seus avós e encontra uma moeda antiga de 10 cruzeiros. O que fazer? Nem todo mundo sabe, mas esta peça pode ser considerada rara e valer um bom dinheiro no final das contas. A depender de uma série de situações, você pode ter encontrado um pequeno tesouro.

Antes de mais nada, é importante lembrar que o Brasil conta com várias famílias diferentes de moedas de 10 cruzeiros, que são consideradas raras em várias situações. Assim, é importante atentar qual delas é a sua. Isso poderá ser decisivo para definir quanto você vai ganhar com este exemplar.

Abaixo, listamos as características de cada uma delas, e os valores que podem ser pagos, tomando como base os catálogos mais atualizados por especialistas.

Moeda de 10 cruzeiros de 1965

Quanto vale?

Abaixo, listamos os valores atualizados da moeda de 10 cruzeiros de 1965

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 7,00 R$ 20,00 R$ 30,00

Mas caso esta peça tenha um defeito de batida dupla, ela poderá valer muito mais. Segundo especialistas, o exemplar poderá ser vendido a algo entre R$ 400 e R$ 2 mil, a depender do estado de conservação da moeda.



Moedas da década de 1980

Mas como dito, esta não é a única moeda de 10 cruzeiros que pode valer muito dinheiro. Abaixo, listamos os valores pagos por colecionadores para peças dos anos de 1980. Em alguns casos, elas podem ser vendidas a nada menos do que R$ 450.

MOEDA MBC SOBERBA FC 1979 – R$ 220 R$ 450 1980 – R$ 6 R$ 12 1980 PROVA – R$ 220 R$ 450 1981 – R$ 6 R$ 12 1982 – R$ 6 R$ 12 1983 – R$ 6 R$ 12 1984 – R$ 6 R$ 12 1985 – R$ 6 R$ 12 1985 PROVA – R$ 200 R$ 450 1986 – R$ 25 R$ 40

Erros de cunhagem

Em todos os casos, os valores das moedas de cruzeiro podem ser elevados caso estas peças contem com os chamados erros de cunhagem. São defeitos de fabricação que não impediram que estes exemplares fossem colocados em circulação nas ruas do Brasil.

Tais peças são raras, e quanto mais raras, mais valiosas elas se tornam. Em resumo, caso você tenha encontrado uma moeda de 10 cruzeiros com algum tipo de defeito, certamente poderá conseguir muito dinheiro. Veja alguns abaixo:

Moeda de 10 cruzeiros invertida 180º 1982 – R$ 85;

Moeda de 10 cruzeiros com duplicação de cunho do mapa ao norte, data e EIROS 1982 – R$ 25;

Década de 1990

A terceira família que vamos analisar neste artigo, é a moeda de 10 cruzeiros da década de 1990. São três peças, uma de 1990, outra de 1991 e de 1992. Veja os valores abaixo:

MOEDA MBC SOBERBA FC 1990 – R$ 7 R$ 15 1990 PROVA – R$ 220 R$ 450 1911 – R$ 7 R$ 18 1991 REVERSO HORIZONTAL R$ 60 R$ 90 R$ 120 1992 – R$ 50 R$ 80

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

Caso você encontre uma peça rara em casa, a dica é pedir informações com mais de um especialista, para ter uma melhor noção sobre as informações do seu achado.