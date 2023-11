Quanto Vale uma Moeda de 50 Cruzeiros? Confira Valor Atualizado 2024

Encontrar uma moeda de 50 cruzeiros pode ser considerado um ato de sorte hoje em dia. De acordo com informações de especialistas, algumas destas peças são vistas como raras, e podem valer muito dinheiro em situações específicas.

O Brasil conta atualmente com várias moedas raras em circulação ou não. O que determina o grau de raridade de uma peça são diversos fatores. A tiragem, por exemplo, é um deles. Quanto menos exemplares foram colocados em circulação, maior é o valor que eles podem ser vendidos hoje em dia.

Para além da tiragem, o cidadão também deve atentar para o estado de conservação. Moedas mais conservadas são consideradas MBC para os especialistas. Na prática, isso significa que a peça conta com pouco uso, e pode ser vendida hoje em dia por preços notadamente maiores.

Por fim, outro ponto que também pode conferir valor à moeda é a sua cunhagem. Moedas que possuem algum tipo de defeito de fabricação são ainda mais raras e podem valer ainda mais dinheiro. Este é, portanto, um outro ponto que o indivíduo precisa prestar atenção.

As moedas de 50 cruzeiros

Como dito, neste artigo vamos falar sobre as moedas de 50 cruzeiros, que em muitos casos também são consideradas raras pelos especialistas na área. O Brasil já adotou o cruzeiro em diversos momentos da sua história, de modo que vários exemplares já entraram em circulação em décadas passadas.

Aqui, vamos nos ater nos valores das peças do chamado Plano Piloto. Estamos falando de moedas de 50 cruzeiros que foram cunhadas e postas em circulação entre os anos de 1981 e 1986.

Na tabela abaixo, você pode conferir o detalhamento de valores das moedas deste período de tempo, considerando as projeções mais atualizadas de catálogos dos anos de 2023 e 2024.

MOEDA TIRAGEM/TIPO MBC SOBERBA FDC 1981 57.000.000 – R$ 5,00 R$ 20 1981 REVERSO INVERTIDO R$ 120 R$ 160 R$ 250 1981 PROVA – R$ 250 R$ 400 1981 REVERSO HORIZONTAL R$ 60 R$ 100 R$ 150 1982 134.000.000 – R$ 6 R$ 12 1983 181.000.000 – R$ 6 R$ 12 1984 292.418.000 – R$ 6 R$ 12 1985 180.000.000 – R$ 6 R$ 12 1985 PROVA – R$ 250 R$ 450 1986 52.580.000 – R$ 40 R$ 80



História da moeda

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922,

devido ao alto custo do metal”, completa o BC.

O Cruzeiro no Brasil

Como dito, o cruzeiro foi o padrão monetário do país em três períodos. O primeiro foi entre 1942 e 1967, o segundo foi de 1970 a 1886 e o terceiro de 1999 a 1993, logo antes da chegada do real.

A primeira adoção do cruzeiro ocorreu durante o Estado Novo. Aquela foi a primeira vez que um governo nacional decidiu criar um padrão monetário no país. A ideia era justamente uniformizar todo o dinheiro que estava em circulação no território nacional. Naquele momento, 1 cruzeiro era equivalente a mil réis.

A primeira reforma monetária desta peça ocorreu durante o governo de Castelo Branco, quando foi substituída pelo cruzeiro novo. A próxima reforma ocorreu durante o governo de José Sarney, com o Plano Cruzado, e a última aconteceu durante o governo Collor.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real