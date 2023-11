A preocupação com o corte de energia elétrica devido a contas atrasadas é uma realidade para muitos brasileiros. Desse modo, é importante entender quantos boletos em aberto podem acarretar no corte e como resolver essa situação a fim de evitar esse tipo de problema.

Assim sendo, para que você obtenha a resposta para essa e outras perguntas, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante sobre esse assunto!

Quantos boletos em aberto gera corte de energia elétrica?

Conforme mencionado acima, saber quantos boletos em aberto gera corte de energia elétrica é o desejo de muitas pessoas. Isso ocorre devido ao fato de que a eletricidade é essencial nos dias atuais e todos dependemos dela para vários fatores, como comunicação, conservação de alimentos, etc.

Dessa forma, é importante saber que cada concessionária de energia no país define um prazo de vencimento para as contas de luz, que os cidadãos devem respeitar rigorosamente. No entanto, sabemos que atrasos podem ocorrer por diversos motivos. Geralmente, depois de 90 dias ou mais de atraso, o consumidor tem risco de corte no fornecimento de energia.

Implicações de atrasos no pagamento da conta de energia elétrica

Assim como é de se esperar, os atrasos nas contas de luz geram um impasse delicado. Porém, é importante destacar que existem alternativas para quem se encontra nessa situação.

Dessa maneira, a compreensão das regras e condições para a regularização é crucial para evitar o corte de energia elétrica.



Você também pode gostar:

Muitos brasileiros desconhecem que é possível reduzir significativamente o valor da conta de luz. O Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), do Governo Federal, oferece descontos que podem chegar a 50% do valor do boleto para cidadãos que atendem a determinados critérios de renda.

Veja as condições para acesso aos descontos

Para ter acesso aos descontos na conta de luz, é necessário comprovar o enquadramento em uma faixa de renda específica.

Além disso, manter os dados no Cadastro Único (CadÚnico) atualizados também é fundamental.

Desconto cumulativo de acordo com o consumo mensal

Ademais, vale ressaltar que o desconto na conta de luz da Tarifa Social de Energia Elétrica varia de acordo com a faixa de consumo mensal.

Sendo assim, as diferentes faixas e seus respectivos descontos são:

Consumo até 30 kWh: 65% de desconto;

Consumo de 31 kWh a 100 kWh: 40% de desconto;

Consumo de 101 kWh a 220 kWh: 10% de desconto;

Consumo superior a 220 kWh: Sem desconto.

Quem pode conseguir descontos na conta de luz por meio da Tarifa Social?

O programa Tarifa Social de Energia Elétrica direciona-se a pessoas que se enquadram nos seguintes requisitos:

Clientes residenciais de baixa renda;

Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);

Renda familiar mensal per capita inferior a meio salário mínimo;

Famílias com renda mensal de até três salários mínimos que tenham pessoas com deficiência que necessitem de uso contínuo de aparelhos elétricos.

Como evitar corte de energia elétrica?

Diante das informações fornecidas, é essencial planejar o pagamento das contas de luz de maneira estratégica. Dessa forma, entender os prazos, condições de desconto e critérios para participação em programas sociais pode evitar surpresas desagradáveis, como o corte de energia elétrica.

Além do mais, para quem enfrenta dificuldades financeiras, a renegociação é uma alternativa viável. Acontece que muitas concessionárias oferecem possibilidades de parcelamento e acordos para facilitar o pagamento das contas em atraso.

Veja dicas para economizar energia e manter as contas em dia

Além de compreender as regras e condições para evitar o corte de energia elétrica, é crucial adotar práticas que contribuam para a economia de luz.

Desse modo, confira abaixo algumas dicas valiosas para ajudar a manter suas contas em dia e, ao mesmo tempo, promover a eficiência energética:

Utilize lâmpadas LED e fluorescentes

Primeiramente, é importante saber que a substituição das lâmpadas incandescentes por opções mais eficientes, como as lâmpadas LED e fluorescentes, pode resultar em significativa economia de energia. Isso porque elas consomem menos eletricidade e têm uma vida útil mais longa.

Desligue aparelhos em standby

A maioria dos aparelhos eletrônicos consome energia mesmo quando estão em modo de espera (standby). Portanto, desconectar ou utilizar tomadas inteligentes para desligar completamente esses dispositivos pode evitar o consumo desnecessário.

Aproveite a luz natural

Por fim, aproveitar a luz natural durante o dia pode reduzir a necessidade de iluminação artificial. Assim sendo, mantenha cortinas abertas e posicione móveis de maneira a permitir o máximo de entrada de luz natural possível.

Agora que você já sabe quantos boletos em aberto gera corte de energia elétrica, fique atento e siga as orientações para evitar esse problema!