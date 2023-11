Quantos minutos Messi jogará na partida de homenagem organizada pelo Inter Miami?

eupassagem de ionel Messi com Inter Miami na temporada da MLS foi concluída, mas o clube organizou uma noite de homenagem ao seu icônico jogador.

Messi está pronto para enfrentar Cidade de Nova York FC na próxima sexta-feira, embora o treinador Tatá Martino sugeriu que seu compatriota pode não jogar a partida inteira.

“Messi está em boas condições físicas e, claro, jogará na sexta-feira contra Cidade de Nova York FCmas é possível que ele não jogue a partida inteira”, Martinho observado.

O jogo de homenagem “Noche d’Or” foi concebido para homenagear Messi como o primeiro MLS bola de Ouro vencedor, apresentando uma partida entre Inter Miami e Cidade de Nova York FC.

Planos de pré-temporada do Inter Miami

Apesar do cancelamento oficial da turnê na China, Martinho mencionou a possibilidade de amistosos no exterior e a possibilidade de uma pré-temporada de 40 dias.

“É algo que temos discutido nestes dias com as áreas desportiva e comercial e vamos tentar considerar todas as necessidades do clube, priorizando obviamente a vertente desportiva”. Martinho adicionado.

“Estamos pensando em estar aqui na Flórida e em alguns amistosos no exterior.

“Obviamente, isso ainda não está confirmado, mas estamos explorando esse cenário para ter uma pré-temporada de cerca de 40 dias”.