Quartas de final do torneio da temporada da NBA definidas: Pacers, Bucks, Lakers e Kings definidos como anfitriões

KChris Middleton teve um pensamento em sua cabeça imediatamente depois que Milwaukee venceu Miami para terminar o jogo do grupo no torneio de temporada da NBA com um recorde de invencibilidade.

LeBron James canaliza Stephen Curry com imitação icônica de aquecimentoRoberto Ortega

“Estamos indo para Las Vegas”, disse ele.

Talvez. Mas ainda não. Middleton não sabia que havia pulado uma etapa importante – as quartas de final.

Ei, algumas pessoas evidentemente ainda estão aprendendo o formato do torneio. Porém, tudo fica simples agora, com o evento inaugural reduzido às oito equipes finais.

Torneio da temporada da NBA: quais times chegaram às quartas de final?

No Conferência Lesteserá Milwaukee recebendo Nova York em 5 de dezembro e Indiana recebendo Boston em 4 de dezembro; na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers receberá o Phoenix em 5 de dezembro e Sacramento – graças a um grande retorno sobre o Golden State – recebendo Nova Orleans em 4 de dezembro.

Os vencedores vão para Las Vegas para os jogos da semifinal em 7 de dezembro, e os vencedores jogam em 9 de dezembro para ser o primeiro time a conquistar a Copa da NBA e ganhar US$ 500.000 por jogador, US$ 250.000 para aqueles em acordos bidirecionais.

“Seria muito legal fazer parte da história”, disse Middleton. “Você sempre quer ser o primeiro a ganhar alguma coisa. Definitivamente seria legal ser o primeiro a vencer o primeiro torneio da temporada.”

Bucks, Packers, Lakers e Kings foram os mais dominantes

Milwaukee, Indiana, Lakers e Kings facilitaram todas as suposições; foram os times que fizeram 4 a 0 no jogo da fase de grupos. Todo o resto se resumiu ao desempate.

No Leste, Boston, Nova York, Cleveland, Orlando e Brooklyn fizeram 3 a 1 e continuaram tentando acumular pontos. Boston superou as equipes de seu grupo em 27 pontos, em comparação com um diferencial de mais 22 para Orlando e mais 20 para Brooklyn. Isso significou que o Celtics venceu o Grupo Leste C.

“Você simplesmente sabe qual é o motivo”, avançou Nets Pontes Mikal disse. “Ele está tentando chegar a Las Vegas. Não há nenhum mal. Sabemos que a diferença de pontos é outra chave além de apenas vencer.”

Ainda assim, a busca por pontos levou a alguma estranheza na vitória do Celtics sobre o Chicago na terça-feira.

Boston, com 32 pontos de vantagem faltando 7:02 para o fim, derrubou intencionalmente Andre Drummond, do Chicago, para tentar recuperar a bola e garantir que venceria qualquer desempate diferencial sobre Nets e Magic. O técnico dos Bulls, Billy Donovan, não gostou, compreensivelmente, e ver Payton Pritchard, do Boston, acertar uma cesta de 3 pontos – errou – por 26, faltando 10,8 segundos para o fim, também foi algo fora do comum.

“Tive que explicar a ele: ‘Isso é o que nosso pessoal está nos dizendo, é isso que temos que fazer, este é o processo para proteger nossa liderança’”, disse o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, sobre sua conversa no jogo com Donovan. . “Isso nos dá a melhor chance de vencer e avançar.”

Nova York obteve o wild card do Leste na diferença de pontos sobre os Cavaliers, Magic e Nets.

“Eu entendo o conceito”, disse o guarda do Knicks, Josh Hart. “Mas é estranho.”

Aqui está mais estranheza: todos os confrontos das quartas de final serão entre times que agora têm a garantia de se enfrentarem cinco vezes nesta temporada regular – algo que não acontecia na liga desde 2003-04, quando Miami e Nova Jersey tiveram cinco encontros.

A corrida do Oeste não terminou com tanto drama quanto a do Leste, com a perseguição direta do diferencial. Phoenix (3-1) venceu o wild card Minesota (3-1) por causa da diferença de pontos – o Suns superou os adversários por 34 pontos, os Timberwolves terminaram com diferença de zero.

Estado Dourado precisava vencer o Sacramento por 12 pontos para vencer o Grupo C Oeste; os Warriors lideraram por 24 no primeiro tempo e por 18 no meio do terceiro quarto, mas os Kings voltaram para acabar com as esperanças do Golden State no torneio com uma vitória por 124-123.

O que acontece com as 22 equipes que não chegaram às quartas de final?

Os 22 times que não chegaram às quartas de final jogarão jogos da temporada regular nos dias 6 e 8 de dezembro para preencher as duas vagas restantes em seu calendário de 82 jogos. Os times que perderem nas quartas de final jogarão entre si um jogo a ser adicionado da temporada regular, Leste x Leste e Oeste x Oeste. Os jogos das semifinais também contam como jogos da temporada regular – e o jogo do campeonato não contará na classificação.

“Adorei. Eu gostaria de ter a oportunidade de ainda jogar para ir a Las Vegas e a oportunidade de jogar por algo no ano inaugural e vencê-lo”, disse o guarda do Heat. Kyle Lowry disse. “Mas, você sabe, acho que vai ser uma coisa muito boa.”

E não importa quem ganhe em Las Vegas, todos os times ainda têm uma chance de ganhar o grande prêmio – o título da NBA.

“Ainda temos uma maratona para correr”, disse Lowry. “Isso foi uma corrida.”