Quase 3 MIL VAGAS! Saiu EDITAL do CONCURSO PM MG

Na fase das provas objetivas do concurso PM MG, os candidatos enfrentarão um desafio composto por 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas disponíveis, sendo apenas uma delas a resposta correta. Nessa etapa, o valor total da avaliação é de 100 pontos, atribuindo a cada questão o valor de 2 pontos, permitindo uma avaliação detalhada do conhecimento dos candidatos.

Sobre o TAF

O Teste de Aptidão Física vai contar com os seguintes exercícios:

1 – Força de resistência abdominal (abdominal tipo remador)

2 -Força de resistência de braços na barra fixa (flexão estática e dinâmica na barra fixa)

3 – Resistência cardiorrespiratória (corrida de 2.400 metros)

Para datas e demais detalhes, acesse o EDITAL.