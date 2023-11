Quase R$5MIL: conheça as 6 moedas raras de 1 Real das OLIMPÍADAS mais VALIOSAS

A numismática, o estudo das moedas, pode revelar histórias fascinantes e lucrativas. Vamos explorar as 6 moedas de 1 Real mais valiosas emitidas durante as Olimpíadas, que podem valer muito mais do que seu valor nominal. Quem sabe, você pode ter uma dessas joias escondida em sua carteira?

O que torna uma moeda rara?

Existem vários fatores que determinam a raridade e, consequentemente, o valor de uma moeda. Entre eles:

Quantidade Produzida: Moedas de tiragem limitada são mais raras e valiosas. Erros de Cunhagem: Erros durante a cunhagem podem aumentar o valor de uma moeda, incluindo erros de ortografia, de imagem, moedas cunhadas fora do centro, entre outros. Edições Especiais: Moedas comemorativas geralmente têm um valor mais alto por serem produzidas em quantidades menores e apresentarem designs únicos. Estado de Conservação: O estado de conservação de uma moeda também influencia seu valor. Moedas mais antigas e bem conservadas tendem a ser mais valiosas.

As Moedas das Olimpíadas

As moedas das Olimpíadas são uma coleção de 16 moedas comemorativas criadas entre 2014 e 2016 para celebrar os Jogos Olímpicos Rio 2016. Todas são de circulação comum e têm o valor de face de 1 real. Cada uma delas simboliza uma modalidade olímpica ou paralímpica.

Reverso Invertido em Moedas

Uma moeda com reverso invertido é aquela que, quando virada de cabeça para cima, tem a imagem do lado inverso na mesma direção do lado anterior.

As 6 Moedas de 1 Real Mais Valiosas das Olimpíadas



Você também pode gostar:

Aqui estão as 6 moedas de 1 real mais valiosas das Olimpíadas:

Moeda de 1 real das Olimpíadas do Vôlei Moeda de 1 real das Olimpíadas Mascote TOM Moeda de 1 real das Olimpíadas do GOLFE Moeda de 1 real das Olimpíadas do Basquete Moeda de 1 real das Olimpíadas do BOXE Moeda de 1 real das Olimpíadas Mascote VINÍCIUS

Para saber valores destas moedas, seja ela comum ou com erros, não deixe de ver o vídeo abaixo com todos detalhes. Vídeo EXCLUSIVO do portal Notícias Concursos:

Dicas Para Vender Moedas Raras

Se você está procurando vender suas moedas raras, aqui estão algumas dicas que podem te ajudar a conseguir o melhor preço:

Pesquise sobre a história da moeda; Forneça garantias de autenticidade; Tire boas fotos; Faça uma pesquisa de preço.

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas para vender moedas raras. Aqui estão algumas delas:

Venda de Moedas pelo Facebook

No Facebook, você pode encontrar dezenas de grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda de Moedas pelo Mercado Livre e Shopee

Se você tem interesse em vender suas moedas diretamente, uma ótima opção também é anunciá-las nessas plataformas de vendas.

Venda de Moedas para Colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Aqui está uma lista de alguns deles:

Loja do Colecionador: whatsapp (11)997455889 Alemão Numismática: acesse o site ou whatsapp (41) 984596442 TN Moedas: acesse o site ou whatsapp 61 992369263 Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034 Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030 Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007 Mundo Numismático: acesse o site ou telefone(também whatsapp) no número (51) 98225-0800 Numismática Eduarte: whatsapp 41 99901-8688 Prado Numismática: whatsapp 42 991667700

A numismática é um campo fascinante e lucrativo, e com as dicas certas, você pode descobrir as riquezas escondidas em sua própria carteira.