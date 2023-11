Que consequências o escândalo viral de Josh Giddey poderia ter para o Oklahoma City Thunder?

EUdas acusações contra Josh Giddey forem comprovadamente precisos, ele poderá enfrentar consequências graves, incluindo repercussões legais e medidas disciplinares da NBA.

A liga proíbe estritamente os jogadores de se envolverem em atividades sexuais com menores, mantendo uma política rigorosa. Além disso, GiddeyA imagem pública do jogador pode sofrer significativamente, especialmente entre os jovens que o vêem como um modelo devido ao seu estatuto de jogador talentoso e promissor.

Vídeos contundentes sugerem que Josh Giddey manteve um relacionamento sexual com uma menor de idade

A alegada polémica, incluindo uma fotografia viral com uma menina menor, levou ao encerramento de Giddeyconta do Instagram, ressaltando o impacto potencial em sua reputação e posição pública.

Uma garota do segundo ano chamada Livv Cook alegou ter mantido relações sexuais com o Trovão jogador. Embora a postagem de uma fonte anônima tenha sido removida, capturas de tela circularam em determinados sites, sugerindo um cenário controverso e potencialmente prejudicial para Giddey.

Um jogador versátil

O Trovão da cidade de Oklahoma swingman é elogiado por suas contribuições versáteis, oferecendo suporte em vários aspectos do jogo, um recurso valioso reconhecido pelo treinador principal Mark Daigneault. Apesar da seqüência de seis vitórias consecutivas do time, os críticos sugerem que Giddeyembora forneça apoio, pode ser melhorado.

Com 1,80m de altura, Giddey teve média de 12,3 pontos, 5,7 rebotes e 4,5 assistências em 27,2 minutos em 15 jogos pelo Trovão. Embora esses números sejam considerados aceitáveis ​​para um jogador do terceiro ano, há opiniões de que ele poderia fazer mais para justificar seu contrato substancial de US$ 14,8 milhões até 2025.

Enquanto isso, Giddeyo papel por trás Shai Gilgeous-Alexander pode limitar suas oportunidades de mostrar seu talento, levando a possibilidades comerciais no futuro.