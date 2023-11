‘Que estratégia estranha’: os profissionais reagem à finalização unilateral de Brendan Allen sobre Paul Craig

Brendan Allen certamente defendeu a luta pelo desafiante número 1 até 185 libras depois de dominar Paul Craig do início ao fim na luta principal do UFC Vegas 82 no sábado.

Allen conquistou uma vitória por finalização no terceiro round sobre Craig na luta principal do UFC Vegas 82, no UFC APEX, em Las Vegas. Foi tudo Allen desde o round inicial, já que ele usou um ataque de agarramento dominante, além de misturar algumas cotoveladas desagradáveis ​​​​e ground-and-pound para desbastar o perigoso Craig antes de dar o toque.

Confira como os profissionais do UFC reagiram à vitória de Allen – e em alguns casos, ao plano de jogo de Craig – após a luta.

Paul Craig fica muito confortável sendo derrubado e segurado de costas. 10-9 Allen #UFCVegas82 – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 19 de novembro de 2023

20-18 Brendan Allen. Realmente pensando que Paul Craig está puxando Homer Simpson. Estratégia Ousada Algodão.#UFCVegas82 – Chris Curtis, o homem de ação (@ Actionman513) 19 de novembro de 2023

Essa é a única vitória que faz sentido, mas por sub foi a surpresa -Terrance McKinney (@twrecks155) 19 de novembro de 2023