Que horas é David Benavidez x Demetrius Andrade e onde você pode assistir a luta?

David Benavidez e Demetrius Andrade se enfrentarão no sábado pela Título mundial interino dos super-médios do WBC.

A luta repleta de estrelas será realizada na Michelob ULTRA Arena, no Mandalay Bay Resort and Casino, em Las Vegas, e promete ser um confronto interessante entre dois lutadores invictos que já foram campeões anteriormente.

‘Boo Boo’ é um veterano, cauteloso, duas vezes ex-campeão mundial de duas divisões que testará seu conjunto de habilidades presumivelmente mais variadas contra um nocauteador mais jovem e mais forte, Benavidezque deixou clara sua intenção de infligir o máximo de dano possível dentro do ringue.

O site Premier Boxing Champions (PBC) acredita que se Benavidez, que é o favorito, decifrar o enigma que Andrade sempre coloca, e principalmente se o fizer com uma vitória convincente, ele se tornará o desafiante obrigatório do WBC para indiscutível campeão mundial dos super-médios Canelo Alvarez.

Caso Andrade consiga se recuperar e sair com o punho levantado, ele também poderá ser considerado para o cobiçado confronto, embora Alvarez aparentemente não esteja interessado em fazer essa luta.

“Ele não é um adversário fácil”, disse Benavidez sobre Andrade em entrevista coletiva na terça-feira. “Ele é muito técnico, tem uma defesa muito boa. Mas sempre dou um jeito de vencer e sábado não será diferente.

“Vou atacar assim que tiver oportunidade. Vou tentar acabar com isso o mais rápido possível porque quero mostrar às pessoas que sou o melhor lutador e vou para conseguir um nocaute.

É isso que os fãs querem ver. Eles querem ver nocautes”, acrescentou o ‘Monstro Mexicano’, apelidado em homenagem à lenda do boxe Mike Tyson.

A que horas começa a luta David Benavidez x Demetrius Andrade?

O card principal começa às 20h ET do sábado, 25 de novembro, com a luta entre Benavidez e Andrade prevista para começar por volta das 23h15 ET.

Onde assistir Benavidez x Andrade nos Estados Unidos?

Você pode assistir à luta entre Benavidez e Andrade via Showtime PPV, com custo de US$ 74,99.

Agendar

David Benavidez x Demetrius Andrade

Sábado, 25 de novembro, a partir das 20h (horário do leste dos EUA)

Michelob ULTRA Arena no Mandalay Bay Resort and Casino em Las Vegas