Que horas é o GP Brasil de F1? Canal de TV, onde assistir online, programação de treinos e corrida classificatória

EUestá quase na hora do Grande Prêmio do Brasil de 2023, com a penúltima corrida no F1 calendário chegando neste fim de semana.

O tempo está se esgotando para os pilotos e equipes que esperavam garantir pelo menos uma viagem ao degrau mais alto do pódio, tornando o GP Brasil de F1 de 2023 ainda mais importante.

F1 como você nunca viu antes: carro Red Bull de Verstappen vai fazer rali na Austrália

Por exemplo, Mercedes estão retornando a Interlagos com o objetivo de quebrar a seca de vitórias de um ano na Fórmula 1, já que a última vitória em Grande Prêmio para Mercedes esteve neste local, com George Russel reivindicando sua primeira vitória na F1.

Apesar do otimismo interno Mercedes, Red Bullde Max Verstappen tem estado em uma corrida dominante. Verstappen garantiu sua 16ª vitória da temporada no México, quebrando seu recorde anterior e igualando Alain Prost51 vitórias na F1.

Verstappen é o favorito para vencer novamente no Brasil, o que o colocaria em quarto lugar na lista de vitórias de todos os tempos da F1 e a apenas uma vitória de igualar Sebastián VettelA carreira total de 53.

Que dia é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1?

A corrida do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontecerá no domingo, 5 de novembromas há algumas sessões emocionantes de qualificação e sprint antes disso.

Onde é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1?

O próximo Grande Prêmio de F1 acontecerá no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Haverá uma sensação especial no ar no GP Brasil de F1 de 2023, já que Interlagos comemora 50 anos desde que sediou o primeiro Grande Prêmio do Brasil.

A que horas começam os diferentes eventos do Grande Prêmio do Brasil de F1?

A programação do próximo fim de semana do Grande Prêmio no Brasil inclui vários eventos.

Na sexta-feira, 3 de novembro, haverá o treino 1 das 10h30 ET às 11h30 ET, seguido pela qualificação das 14h00 ET às 15h ET.

No dia seguinte, sábado, 4 de novembro, o Sprint Shootout acontecerá das 10h00 ET às 10h44 ET, e a Sprint Race está agendada das 14h30 ET às 15h30 ET.

Finalmente, a corrida principal do GP Brasil de F1 de 2023 acontecerá no domingo, 5 de novembro, às 12h ET.