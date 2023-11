Que horas é Rangers vs Diamondbacks e onde assistir ao jogo 5 da World Series

Tele rangers do Texas visite a Arizona Diamondbacks no jogo 5 da World Series, com a missão de manter a invencibilidade nos playoffs de 2023 e conquistar o primeiro título da MLB de sua história.

O duelo no monte para este jogo no Chase Field em Phoenix será uma batalha entre destros Nathan Eovaldi e destro Zac Gallen.

Ambos foram titulares no Jogo 1 e saíram sem decisão, após Gallen saiu com o jogo vencido na quinta entrada, mas na nona o Rangers mandou o jogo para entradas extras com Corey Seagero home run de duas corridas, de modo que no décimo primeiro o cubano Adolis Garcia fez um home run para a vitória por 6-5 sobre os D-Backs.

O ex-presidente George W. Bush lança o primeiro arremesso no jogo 1 da World SeriesRoberto Ortega

Os Rangers venceram na noite de terça-feira em um jogo em que venciam por 10 a 0 desde o terceiro inning e os Diamondbacks avançaram muito tarde, embora tenham dado sinais de vida nos últimos dois innings, para tornar a derrota mais honrosa com seis corridas que deixaram o placar em 11 a 7 e que dão a chance de defender seu território nesta quarta-feira.

O vencedor da World Series se tornará a oitava franquia a conquistar o título da MLB ao chegar à pós-temporada como time wild card desde 1997.

Aqui estão os detalhes do Jogo 5 da World Series, a que horas será o Rangers x Diamondbacks jogar e como você pode assistir ao vivo na TV e streaming.

A que horas começa o jogo 5 de Rangers vs Diamondbacks?

O jogo 5 da World Series está programado para começar às 20h03 horário do leste dos EUA entre os campeões da Liga Americana (Texas) e da Liga Nacional (Arizona) no Chase Field em Phoenix.

Leste: 20h03

CT: 19h03

MT: 18h03

Horário do Pacífico: 17h03

Onde assistir o jogo 5 de Rangers vs Diamondbacks na TV nos Estados Unidos?

Nos Estados Unidos, o jogo será transmitido pela Fox, enquanto a prévia do pré-jogo começará uma hora antes da chamada do Playball.

Onde posso assistir o jogo 5 de Rangers vs Diamondbacks online?

Para acompanhar o jogo em streaming você pode fazê-lo pelas plataformas online da FOX e também pela FUBO TV, que oferece teste gratuito.