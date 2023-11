Que horas é UFC Fight Night: Allen vs Craig? Canal de TV, onde assistir online e a programação

Brendan Allen e Paul Craig estrelarão a luta principal do último show do UFC APEX do ano, um confronto intrigante entre dois lutadores de 185 libras.

Embora tenha passado por alguns altos e baixos no início de sua carreira no UFC, Craig está no caminho certo para quebrar o top 15 da divisão dos meio-pesados ​​durante a maior parte dos últimos anos. Suas derrotas após uma seqüência de seis lutas invicto levaram o “BearJew” de 35 anos a tomar uma decisão importante: perder 20 quilos para tentar a sorte no peso médio.

E a decisão dele foi acertada, pois ele já derrotou André Muniz no UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura resultado que o mandou para a primeira luta principal da carreira contra Brendan Allen próximo sábado (18 de novembro).

A batalha contra Allen não será fácil, já que o lutador norte-americano também é um artista de finalizações, mas oito anos mais novo que o escocês. Craig elogiado Allenno chão, mas, assim como no confronto com Muniz, acredita que o diferencial dessa luta virá na trocação.

Brendan Allen, de 27 anos, tem cerca de 40 lutas no total, entre lutas amadoras e competições de grappling. ‘All In’ chegará ao UFC APEX com a segunda maior sequência de vitórias na divisão dos médios, tendo vencido quatro consecutivas até 185 libras (ele venceu cinco consecutivas no geral).

O americano ocupa o quinto lugar com mais mata-leões da história do UFC e tem cartel profissional de 22-5 no MMA, e para sua idade ainda tem vários anos de uma carreira brilhante pela frente.

Com esses dois lutadores interessantes, espere uma luta divertida e interessante no octógono, que determinará qual candidato será o principal a ser observado na categoria até 185 libras no próximo ano.

A que horas começa a luta entre Brendan Allen e Paul Craig?

UFC Fight Night: As lutas preliminares de Allen x Craig começarão às 14h horário do leste dos EUA.

Enquanto o card principal começará às 17h ET.

O evento principal está programado para começar por volta das 20h, horário do leste dos EUA.

UFC Dana White diz que disse a um grande patrocinador para ir “foda-se” – Vídeo

Onde assistir a luta Allen-Craig nos Estados Unidos?

Nos EUA você poderá assistir à luta na ESPN+.

Agendar

Noite de Luta do UFC: Allen x Craig

Sábado, 18 de novembro, a partir das 14h horário do leste dos EUA.

UFC APEX, Las Vegas, Nevada

Cartão principal