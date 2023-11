Que horas o gabarito do Enem vai ser divulgado nesta terça, 14?

No último domingo (12), milhões de brasileiros de todas as regiões do país realizaram a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dois dias depois do fim da aplicação do exame, o Ministério da Educação decidiu divulgar o gabarito oficial da prova, para que os candidatos possam confirmar a quantidade de acertos.

Nos últimos dias, você certamente se deparou com uma série de gabaritos da prova do Enem na internet. Tais respostas, no entanto, foram indicadas por professores de cursinhos importantes, e podem servir com uma antecipação das respostas, mas não é de fato o gabarito oficial.

Algumas questões, por exemplo, geraram controvérsias até mesmo entre os professores. Uma pergunta sobre uma letra de uma música do cantor Caetano Veloso ainda causa polêmica, e o próprio artista disse que discordava da resposta que estava sendo indicada nos gabaritos não oficiais.

Que horas sai o gabarito?

O aluno que está ansioso para consultar o gabarito oficial do Enem já deve ter acordado e consultado o site do Portal do Participante. Contudo, o fato é que ele não encontrou nada por lá. Não é preciso se preocupar, porque o Inep só deve divulgar os resultados um pouco mais tarde.

De acordo com as informações do Ministério da Educação, o gabarito oficial do Enem deverá ser divulgado apenas a partir das 19h. Assim, será preciso segurar um pouco mais a ansiedade para só depois confirmar as respostas que serão divulgadas.

Por que o gabarito não é tudo?

Como dito, cursinhos já começaram a divulgar os gabaritos não oficiais já desde o primeiro momento depois da realização da prova do Enem. Não há nada de errado em comparar as suas respostas por estes resultados, porque normalmente o grau de acerto dos professores é muito alto.



De todo modo, é importante lembrar que a simples consulta ao gabarito do Enem não indica necessariamente qual será a nota da prova. Esta será divulgada apenas em um segundo momento.

Técnicos do Inep lembram que a correção da prova do Enem considera vários pontos e uma mecânica própria. É possível, por exemplo, que um aluno que acertou menos questões ganhe uma nota maior do que um aluno que acertou mais questões.

Como o sistema do Enem funciona?

Mas como isso é possível? Vamos imaginar o seguinte exemplo: um atleta olímpico consegue saltar 6 metros em uma prova de salto com vara. Logo, o sistema vai entender que, se ele foi capaz de saltar 6 metros, ele pode saltar 5 metros.

O mesmo acontece com o TRI, que indica que se o estudante foi capaz de acertar uma questão com nível de dificuldade maior sobre um determinado assunto, em tese ele poderia acertar a questão mais simples também.

Em resumo, a nota final do candidato não é simplesmente a soma do número absoluto de acertos. O método de correção vai priorizar o desempenho que for coerente com aquele determinado aluno.

“Um caso real: com 17 acertos, a pontuação variou de 350 a 700 pontos, segundo os microdados do Enem. É um exemplo extremo, mas que deixa claro como a TRI é decisiva principalmente com números baixos de acerto”, afirma Edmilson Motta, coordenador geral do Grupo Etapa.

Abertura da inscrição para reaplicação

O Inep abriu nesta segunda-feira (13), o processo de inscrição para a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo as informações oficiais, o procedimento pode ser feito na Página do Participante até a próxima sexta-feira (17).

Apenas dois grupos de candidatos podem solicitar a remarcação da prova, que será realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro.

Alunos prejudicados pela marcação do exame a mais de 30km de suas residências;

Alunos que pediram remarcação por problema de doença, ou de logística.