Que manhã incrível: A conversa de ‘campeão-campeão’ do UFC está ficando muito diluída?

Alex Pereira sagrou-se campeão de duas divisões do UFC no último sábado, ao finalizar Jiri Prochazka na luta principal do UFC 295, mas conquistou o feito após deixar para trás definitivamente o peso médio para encarar um novo desafio. Com muitos lutadores atuais falando sobre a possibilidade de subir de categoria para disputar títulos no noticiário, a conversa ficou muito diluída?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute por que a ideia do status de “campeão” perdeu seu brilho, mas como ela pode se tornar interessante novamente com duas adições diferentes à conversa. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o Bellator 301, provavelmente sendo o evento final da promoção sob o regime atual, quais lutas entre os lutadores do Bellator 301 e os atuais competidores do UFC seriam interessantes, Aljamain Sterling provocando o trabalho em uma luta com Max Holloway em sua estreia no peso pena e muito mais.

