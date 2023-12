Que manhã incrível: Bobby Green poderia embarcar em uma corrida como a de Jorge Masvidal com a vitória no UFC Austin?

Em 2019, Jorge Masvidal passou de veterano respeitado e corajoso a megastar e candidato ao título mundial, aparentemente do nada. Poderia Bobby Green embarcar em um caminho semelhante caso conseguisse outra grande vitória neste fim de semana?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute a próxima luta de Green com Jalin Turner neste sábado no UFC Austin, e se uma vitória pode ajudar a levar Green a uma corrida semelhante à de Masvidal com o UFC no carregado peso leve divisão. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o evento principal Beneil Dariush x Arman Tsarukyan, o card do UFC Austin como um todo, a renovação do PFL com a ESPN, Leon Edwards x Colby Covington no UFC 296, as chances de Tony Ferguson contra Paddy Pimblett em sua próxima luta e mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

