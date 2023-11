Que manhã incrível: Dana White está perdendo o sono com a fusão PFL-Bellator?

A aquisição do Bellator pelo PFL foi uma grande notícia na segunda-feira, prometendo um elenco ampliado e um Bellator “reimaginado”. O executivo da PFL, Donn Davis, declarou que a promoção está agora prestes a ser uma “co-líder” no MMA com o UFC, afirmando até que o CEO do UFC, Dana White, está agora “preocupado” com esta nova fusão.

Mas será que White, ou alguém do UFC, perdeu o sono com essa notícia?

Em uma edição totalmente nova de Que manhãMike Heck, do MMA Fighting, reage à grande novidade da semana, entrevista de Davis com Ariel Helwani no A hora do MMAsuas afirmações sobre a mudança tornando o PFL uma potência igual ao UFC, e se White está preocupado.

Além disso, há mais perguntas dos ouvintes sobre o acordo, o futuro dos campeões do Bellator, possíveis confrontos interessantes entre os campeões do PFL e do Bellator, como o acordo foi anunciado, o título de Brendan Allen na categoria 185 libras após sua vitória no UFC Vegas 82 sobre Paul Craig, e mais.

