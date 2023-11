Que manhã incrível: O que vem por aí para Alex Pereira enquanto Jamahal Hill se recupera de lesão?

Alex Pereira x Jamahal Hill pelo título dos meio-pesados ​​do UFC será um confronto super intrigante, mas é duvidoso que Pereira fique afastado por tanto tempo enquanto Hill se recupera da lesão no tendão de Aquiles. Caso o UFC opte por manter Pereira na ativa, ele conseguirá sua terceira luta contra Israel Adesanya ou haverá um novo desafiante ao título?

Em um novo Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, tenta responder a essa pergunta, fala sobre opções para Pereira e por que o UFC provavelmente não esperará por Hill antes de contratar o mais novo campeão de duas divisões do UFC. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o Bellator 301 possivelmente sendo o evento promocional final, a corrida de Scott Coker como o rosto promocional da organização, o futuro de Benoit Saint-Denis na divisão leve do UFC, a luta principal do UFC Vegas 82 entre Brendan Allen e Paul Craig, O teto de Allen é de 185 e mais.

