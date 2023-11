Que manhã incrível: Será que algum dia teremos Jon Jones x Tom Aspinall? Além disso, consequências do UFC 295

Embora a ideia de Jon Jones x Stipe Miocic tenha tido pouca agitação antes do confronto programado no UFC 295, antes de Jones ser forçado a se retirar devido a uma lesão, qualquer agitação que houvesse parece ter desaparecido completamente após a destruição de Sergei Pavlovich por Tom Aspinall em 69 segundos. para ganhar o título interino dos pesos pesados ​​no sábado no Madison Square Garden.

O mundo do MMA agora quer ver Jones x Aspinall, mas será que algum dia conseguiremos?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage ao desempenho de Aspinall, fala sobre a probabilidade de uma luta entre Jones e Aspinall acontecer e o que Aspinall provavelmente poderia fazer a seguir. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a vitória histórica de Alex Pereira no UFC 295 na luta principal, sua convocação para Israel Adesanya, onde Jamahal Hill se encaixa na disputa pelo título dos meio-pesados ​​do UFC, Leon Edwards almejando uma disputa pelo título dos médios se derrotar Colby Covington no UFC 296 e muito mais.

