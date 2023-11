Que manhã incrível: Tony Ferguson trabalhando com David Goggins, lutas fascinantes pelo título do UFC 295

Mesmo com a derrota de Jon Jones x Stipe Miocic, as lutas pelo título do UFC 295 são incrivelmente fascinantes, com o retorno de Jiri Prochazka enfrentando o ex-campeão dos médios Alex Pereira, e Sergei Pavlovich e Tom Aspinall lutando pelo título interino dos pesos pesados ​​– ambas as lutas quase escolhem ‘ems de uma perspectiva de apostas.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute as duas principais lutas antes do UFC 295 deste sábado, no Madison Square Garden, a natureza intrigante e quase imprevisível delas e a chance de Pereira se tornar o primeiro eleito. Hall da Fama do UFC em apenas sua 11ª luta profissional de MMA, caso conquiste o segundo título da divisão. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem a luta principal do UFC 297 entre Sean Strickland e Dricus Du Plessis, Tony Ferguson trabalhando com David Goggins antes de sua luta no UFC 296 com Paddy Pimblett e muito mais.

