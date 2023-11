Queima Diária CONTRATA no Sudeste e de forma HOME OFFICE

A Queima Diária, empresa de tecnologia que possui uma plataforma dedicada à atividade física, saúde e bem-estar, está contratando novas pessoas para compor a sua equipe. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são os postos de trabalho em aberto no presente momento:

Analista de CRM – Copywriter – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Belo Horizonte – MG e Remoto – Banco de talentos;

Especialista em Desenvolvimento – Foco em Meios de Pagamentos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Especialista em Relacionamento com Treinadores/Creators – Belo Horizonte – MG e Híbrido – Efetivo: Gestão e relacionamento com treinadores/creators com foco em vendas e engajamento. Construir estratégias e planejamentos prestando assessoria criativa para treinadores/creatorsl. Prospecção, análise, abordagem e contato de potenciais treinadores. Negociação e fechamento e gestão dos contratos de treinadores;.

Mais sobre a Queima Diária

Sobre a Queima Diária, podemos frisar que seu propósito é ajudar as pessoas a se tornarem aquilo que desejam ser através de uma vida mais saudável, harmoniosa e cheia de autoestima.

Em resumo, trata-se de uma plataforma com programas de exercícios para fazer em casa. Além disso, a plataforma tem filtros para os clientes buscarem a aula que quiserem para fazer e variar. É literalmente impossível não achar uma aula que goste e consiga alcançar o seu objetivo.

Por fim, a empresa tem um time que valoriza muito as pessoas e preza muito pelo respeito às diversidades, não é à toa que entrou no Ranking de Melhores Empresas Para Trabalhar em Minas Gerais por cinco anos consecutivos!

Como se candidatar em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



