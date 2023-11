Quem começou a trabalhar antes de 1998 pode se aposentar?

A aposentadoria proporcional foi um benefício disponível para aqueles que iniciaram suas carreiras antes de 1998. Embora essa opção de aposentadoria tenha sido extinta com a Reforma da Previdência de 2019, ela ainda é válida para aqueles que já tinham adquirido o direito antes da reforma entrar em vigor.

Nesta matéria do Notícias Concursos abordaremos todas as questões relativas a este tipo de aposentadoria, desde o que ela é até como calcular seu valor. Vamos começar com uma visão geral da aposentadoria proporcional.

O que é a Aposentadoria Proporcional?

A aposentadoria proporcional possibilitava a aposentadoria mais cedo, mas com um salário reduzido. Se alguém não conseguiu cumprir todos os requisitos da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, a aposentadoria proporcional poderia ser uma excelente alternativa.

Como Funcionava a Aposentadoria Proporcional?

A aposentadoria proporcional só era aplicável para quem começou a contribuir para o INSS antes de 16/12/1998 e cumpriu todos os requisitos antes de 13/11/2019. Até 1998, os homens se aposentavam com 30 anos de serviço e as mulheres com 25. A Reforma da Previdência de 1998 alterou as regras, estabelecendo 35 anos de contribuição para os homens e 30 para as mulheres.

Quem tinha direito a Aposentadoria Proporcional?

Os requisitos para a aposentadoria proporcional diferiam para homens e mulheres. Para ter direito adquirido à aposentadoria proporcional, os requisitos deveriam ter sido cumpridos até 13/11/2019.

Aposentadoria Proporcional para Homens



Os homens precisavam cumprir os seguintes requisitos:

Contribuições para o INSS antes de 16/12/1998;

53 anos de idade;

30 anos de tempo de contribuição + Pedágio de 40% do tempo que faltava para cumprir os 30 anos no dia 16/12/1998.

Aposentadoria Proporcional para Mulheres

As mulheres precisavam cumprir os seguintes requisitos:

Contribuições para o INSS antes de 16/12/1998;

48 anos de idade;

25 anos de tempo de contribuição + Pedágio de 40% do tempo que faltava para cumprir os 25 anos no dia 16/12/1998.

Como ficou a Aposentadoria Proporcional após a Reforma?

Após a Reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria proporcional permaneceu apenas para aqueles que já tinham o direito adquirido, ou seja, cumpriram todos os requisitos antes de 13/11/2019.

Como é Calculada a Aposentadoria Proporcional?

O cálculo da aposentadoria proporcional envolve três etapas:

Cálculo da média dos 80% maiores salários desde 07/1994;

Multiplicação pelo Fator Previdenciário;

Multiplicação por 70% + 5% a cada ano adicional que superar o requisito mínimo, contando o pedágio.

O Fator Previdenciário é um cálculo que leva em conta o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do segurado.

É possível conseguir a Aposentadoria Proporcional em 2023?

A possibilidade de aposentadoria proporcional em 2023 ainda existe para aqueles que começaram a trabalhar antes de 1998 e cumpriram todos os requisitos antes de 13/11/2019. No entanto, é essencial analisar todas as vantagens e desvantagens da aposentadoria proporcional e considerar um planejamento de aposentadoria para verificar se essa é a melhor opção.

A Aposentadoria Proporcional em 2023

As regras para a aposentadoria proporcional em 2023 não mudaram. É preciso ter o direito adquirido, ou seja, cumprir as regras da lei antiga até 13/11/2019. Uma calculadora de aposentadoria pode ser útil para verificar se você tem direito a essa modalidade de benefício.

A aposentadoria proporcional foi uma opção valiosa para muitos trabalhadores que começaram a contribuir para o INSS antes de 1998. Embora essa opção não esteja mais disponível para novos trabalhadores, aqueles que já tinham o direito adquirido ainda podem se beneficiar dela. Como sempre, é importante que cada indivíduo analise suas opções e planeje adequadamente sua aposentadoria.