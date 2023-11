Quem é Jacky Bracamontes, apresentadora do Miss Universo 2023?

Tcidade de San Salvador (El Salvador) sediará o 72ª edição do Miss Universo concurso em 2023. Jacky Bracamontesconhecido pelos fãs do concurso de beleza por ser um dos candidatos do início do século, estará lá.

O mexicano será o anfitrião da gala, que acontecerá na próxima Sábado, 18 de novembro no Ginásio Nacional Adolfo Pineda.

Bad Bunny não consegue esconder sua reação ao impressionar a ex-Miss UniversoParker Johnson

Jacqueline Bracamontes nasceu em 23 de dezembro de 1979 na cidade mexicana de Guadalajara e é o filha de Jesus Bracamonteso ex-técnico do Chivas.

Ela começou no mundo da moda ainda jovem, posando para diversas revistas e fazendo alguns trabalhos de modelo em passarelas locais.

Do anonimato ao sucesso nas passarelas

Lupita Jones, diretor do concurso ‘Nuestra Belleza Mxico’, que serve para escolher a Miss México, a convidou para ser uma das candidatas depois de vê-la em uma das capas.

Por isso, Jacky Bracamontes participou do concurso de 2000, que ganhou e lhe permitiu ser a representante de seu país em 2001 durante o Miss Universo, embora ela não conseguiu se qualificar entre os 10 candidatos finais.

Desde então, transformou sua carreira e passou a participar de novelas mexicanas, triunfando em algumas delas como ‘Las tontas no van al cielo’ ou ‘Sortilegio’, nas quais estrelou ao lado William Levy. Ela também emprestou sua voz para alguns filmes de animação e deu os primeiros passos na atuação teatral.

Seu trabalho a levou a receber diversos prêmios e foi indicada três vezes ao Prêmio TVyNovelas em 2007, 2009 e 2010. Além de participações em novelas, também trabalhou como apresentadora, culminando este ano com seu hospedando o Billboard Latin Music Awards.

Quanto à sua vida pessoal, ela casou-se com Martin Fuentes em 2011com quem teve seis filhos, embora um deles, Martin, tenha falecido em 28 de março de 2013, poucos minutos após seu nascimento.