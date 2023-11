Tyreek Hill, o receptor dinâmico para o Golfinhos de Miamise casou oficialmente com Keita Vaccaro em uma cerimônia realizada no condado de Travis, Texas.

A jornada até o altar começou com Colinao pedido de casamento romântico de em 2021, onde ele interrompeu suas atividades atléticas para criar um momento inesquecível para Fervercomplementado com um deslumbrante anel de noivado.

Colinaconhecido por sua velocidade relâmpago no campo de futebol, compartilhou com orgulho que FerverO anel de noivado de Michael ostentava mais diamantes do que seu ilustre anel do Super Bowl.

A união oficial do casal foi confirmada por meio de documentos judiciais obtidos pela TMZ Sports.

Quem é Keeta Vaccaro?

Vaccaro não é apenas a esposa de um jogador da NFL. Ela é uma empreendedora de sucesso e formada pela Universidade de Miami.

Ela deixou sua marca no mundo do fitness com seu aplicativo Own Flow, que oferece aos assinantes rotinas, dietas e programas de treino personalizados.

Além de seus esforços empreendedores, Ferver também se dedica a promover o empoderamento feminino através de uma organização sem fins lucrativos chamada Our Own Language.

À medida que o casal embarca na vida de casado, Colina está aproveitando uma pausa na rotina profissional, graças ao Golfinhos‘ tchau semana na programação da NFL.

Esta pausa proporciona aos noivos uma oportunidade preciosa de saborear a sua união sem a pressão imediata da preparação do jogo.

Com o próximo jogo se aproximando, Colina pode saborear este novo capítulo em sua vida antes de retornar ao campo de futebol rejuvenescido.