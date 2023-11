Quem é Melanie Bedard? A mãe de Connor nas manchetes após a má conduta de Corey Perry

Óm dos rumores virais mais estranhos do esporte foi derrubado por Blackhawks de Chicago GM Kyle Davidson na quarta-feira. Estrela da NHL Connor BedardA mãe de Melanie, não teve nada a ver com a demissão de Corey Perry, de 38 anos, do time: “Isso não envolve nenhum jogador ou suas famílias, e qualquer pessoa que sugira o contrário é totalmente imprecisa e é francamente nojenta.”

Perry foi isento pelos Blackhawks com efeito imediato devido ao “comportamento perturbador e inaceitável”. Outros relatórios indicam agora que a culpa foi de um “incidente movido a álcool”. Mas quem é Melanie Bedard e por que a mãe da escolha número um da NHL de 2023 apareceu nas manchetes?

O Corey Perry O escândalo levou a mãe de Connor Bedard a desativar sua conta no Instagram, provavelmente para evitar que as pessoas deixassem comentários em seu feed.

Uma captura de tela de uma suposta conversa de texto circulou online reivindicando um TSN O repórter compartilhou que Corey Perry teve relações com Melanie Bedard em uma “viagem de mãe”, o que levou o jogador a ser cortado pelo Chicago.

Charlie Roumeliotiso repórter dos Blackhawks abordou o boato infundado: “O boato que circula sobre Corey Perry é completamente falso. Continuem, pessoal”.

Quem é a mãe de Connor Bedard, Melanie?

Em 17 de julho de 2005, Tom Bedard e Melanie Bedard deram à luz Connor em North Vancouver, Canadá. Desde então, Melanie tem sido a melhor “mãe do hóquei”.

O pivô dos Blackhawks tem um relacionamento muito estreito com sua mãe, que fez o sacrifício de se mudar apenas para beneficiar sua carreira no hóquei. Quando Connor foi selecionado pela primeira vez no geral pela Regina Pats da Western Hockey League em 2020, ela se mudou para Regina, Canadá, enquanto seu marido e sua filha permaneciam a mais de 1.600 quilômetros de distância, na casa da família em North Vancouver.

Em uma rara entrevista ao NHL.com, ela compartilhou partes dessa jornada: “Tivemos agentes nos ligando quando ele tinha 10 anos e pensamos que devia haver algo que eles viram, mas sempre soubemos que ele era louco por hóquei”.

“Estou muito orgulhosa de Connor, especialmente quando ele está vestindo aquela camisa do Canadá, porque assistimos aquele torneio desde que ele era bebê e quando ele estava crescendo”, ela compartilhou.