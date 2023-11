Quem é Noelia Voigt: o Miss EUA 2023 tem chance no Miss Universo?

Miss Utah Noélia Voigt ganhou as manchetes quando foi coroada Miss EUA 2023 em 29 de setembro no Grand Sierra Resort em Reno, Nevada. Depois de comemorar sua grande vitória em nível nacional por menos de dois meses, a questão é: ela tem chance de ganhar o Miss Universo 2023 no dia 18 de novembro?

Miss Portugal (mulher trans) lutará para ganhar o Miss Universo 2023Marca English

A grande vitória de Voigt no Miss EUA veio depois que a jovem de 24 anos superou outras concorrentes, garantindo sua coroa à frente das vice-campeãs Miss Havaí, Savannah Gankiewicz e Miss Wisconsin, Alexis Loomans.

Agora mais de 80 concorrentes de todo o mundo aguardam em O salvador para a cerimônia final do 72ª edição do Miss Universo no sábado. E as chances de Voigt não são muito altas. De acordo com uma lista de favoritos por meio de comunicação local A imprensaa atual Miss EUA está fora do grupo das 20 favoritas, na 21ª posição.

Conforme afirma a lista, os 3 favoritos são: Miss Puerto Ricos’ Karla Guilf Acevedodo Brasil Maria Brechane e do Camboja Sotima John, respectivamente. Em sexto lugar está a venezuelana Diana Silva, uma concorrente que tem muito em comum com Voigt, que tem nacionalidade venezuelana graças à mãe.

Noelia Voigt: ‘feita’ na Venezuela, nascida na Flórida, mas representando Utah

Os laços de Noelia Voigt com Utah são escassos. Na verdade, ela nunca morou no estado até abril de 2023. Ela nasceu em Sarasota, Flórida, filha de mãe venezuelana, Jackeline Coromoto Briceo de Maracaibo e pai americano, Jack Voigtum ex-jogador da MLB que jogou pelo Aguilas del Zulia da Venezuela na entressafra.

Jack Voigt, pai de Noelia Voigt, era jogador da MLB. Aqui, retratado como o técnico de rebatidas da Venezuela na Série Caribenha de Beisebol de 2013.

Os laços de Jack Voigt com a Venezuela continuaram por algum tempo. Como pai da Miss EUA 2023, foi técnico de rebatidas da seleção venezuelana de beisebol e serviu ao país sul-americano na Série Caribenha de Beisebol de 2013.

No ensino médio, Noelia Voigt frequentou a Pine View School em Osprey, Flórida. Ela então prosseguiu seu curso como esteticista licenciada na Universidade do Alabama.

A jornada de Noelia Voigt: como ela se tornou Miss EUA 2023

A transição do título de Miss EUA 2022 da vencedora original R’Bonney Gabriel, que ganhou o Miss Universo, foi executada por Morgan Romanoque entregou a coroa a Voigt.

Seu sucesso pode ser atribuído à sua resposta convincente sobre as contribuições que faria como “embaixadora da marca” para a organização Miss Universo.

“Acredito que a capacidade de se conectar com as pessoas é um trunfo extremamente importante que uma Miss EUA deveria ter”, disse ela aos jurados.

“O Estados Unidos da América é um país incrivelmente diversificado, provavelmente um dos mais diversos do mundo. Portanto, ser capaz de se conectar com todos é importante”, disse ela.

“Como bilíngue Mulher venezuelano-americanapretendo me conectar com essa comunidade de pessoas porque os Estados Unidos da América são um país diversificado e uma Miss EUA precisa ser capaz de representar todas as comunidades, independentemente de sua origem, raça, etnia, qualquer coisa… e eu gostaria de seja aquela Miss EUA.”

Sua resposta equilibrada e bem pensada ressoou nos juízes e desempenhou um papel fundamental em sua vitória. Como Miss EUA 2023, Voigt agora atua como uma representante proeminente dos Estados Unidos, engajando-se em defesa de direitos, trabalhos de caridade e competindo pelo título de Miss Universo 2023.