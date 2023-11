Quem é o técnico duas vezes vencedor do Super Bowl a quem Antonio Pierce, dos Raiders, pede conselhos?

Antonio Pierceo novo treinador do Invasores de Las Vegas, teve um início forte em sua carreira de treinador. Desde que assumiu depois Josh McDaniels foi demitido, Pierce levou o time a duas vitórias consecutivas. Seu maior desafio o espera neste domingo, quando os Raiders enfrentam o Golfinhos de Miami.

Embora Pierce esteja dando seu próprio toque de coaching para garantir o emprego permanente, ele não fez isso sozinho. De acordo com uma fonte da liga ele tem buscado orientação de seu ex-técnico Tom Coughlin.

O relacionamento de Pierce com Coughlin remonta aos seus dias de jogador. Depois de não ter sido redigido, Pierce assinou com Washington em 2001 e mais tarde ingressou no Gigantes de Nova York em 2005, onde Coughlin era o treinador principal.

Pierce desempenhou um papel crucial como capitão do time vencedor do Super Bowl XLII dos Giants antes de se aposentar em 2009. Agora, como técnico novato, perfurar virou-se para Tosse para obter conselhos sobre como enfrentar os desafios de liderar uma equipe.

Coughlin é conhecido por sua abordagem rígida e disciplinada de coaching. Ele é famoso por iniciar as reuniões cinco minutos mais cedo, prática conhecida como “Hora de Coughlin”. Pierce buscou a orientação de Coughlin sobre como estruturar sua programação diária como treinador principal.

Com o currículo impressionante de Coughlin, incluindo duas vitórias no Super Bowl e uma potencial futura introdução no Hall da Fama do Futebol Profissional, não é de admirar que Pierce valorize o conselho de seu mentor.

O estilo de Pierce é o oposto do de Coughlin

O que torna esse relacionamento de coaching único é que o estilo de coaching de Pierce difere do de Coughlin. Após a vitória dos Raiders na semana 9 sobre os Giants, o vestiário se encheu de comemoração e alívio, enquanto os jogadores se sentiam libertados da atmosfera opressiva criada por McDaniels.

Pierce permitiu que os jogadores aproveitassem a vitória, dando-lhes uma segunda-feira da vitória e um intervalo até quarta-feira. Esta mudança de abordagem levou a uma melhor comunicação e a um sentimento mais forte de unidade dentro do vestiário dos Raiders.

Os próximos dois jogos de Pierce serão cruciais para o seu futuro como treinador principal. Os Raiders enfrentarão adversários ofensivos difíceis, os Dolphins e Chiefs, antes do adeus da Semana 13. O desempenho do time nesses jogos contra adversários do calibre dos playoffs determinará o destino de Pierce no futuro.