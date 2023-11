Quem é Steve Wozniak? Cofundador da Apple hospitalizado após acidente vascular cerebral

Steve Wozniak, o icônico cofundador da Apple, é uma figura que transcende as barreiras da tecnologia e deixou uma marca indelével no mundo. Aos 73 anos, seu espírito inovador e visão futurista o levaram à Cidade do México, onde sua participação no Fórum Empresarial Mundial foi infelizmente interrompida devido a um evento cerebrovascular que o levou à internação de emergência no Hospital ABC onde, segundo diversas fontes , ele agora está em condição estável.

Nascido na Califórnia em 1950, Wozniak desde cedo se transformou em um engenheiro excepcional, deslumbrando o mundo com suas proezas em informática. Apesar de ter sido expulso da Universidade do Colorado por hackear o sistema operacional, sua paixão e talento o levaram a Berkeley, onde conheceu seu parceiro de longa data, Steve Jobs. Esta união icónica deu origem à Apple, uma das empresas mais influentes da história da tecnologia.

Apple nos bastidores: evento assustador e rápido, filmado no iPhoneApple/Twitter

As grandes contribuições de Wozniak para a tecnologia

O apelido de “o Mágico de Woz” não é em vão, pois seu gênio criativo foi fundamental na criação dos primeiros computadores Apple. Sua visão e habilidade técnica deram vida à Apple que se tornou o símbolo da revolução digital. Wozniak sonhava em mudar o mundo, incentivando até a ideia de criar um dispositivo para devolver a visão aos cegos.

A sua presença no Fórum Mundial de Negócios prometia ser um evento inesquecível, onde partilharia a sua vasta experiência e conhecimento sobre o futuro da tecnologia. Temas como inteligência artificial, criptomoedas e metaverso estiveram em sua agenda, demonstrando seu interesse incansável em estar na vanguarda da inovação.

O que aconteceu com Steve Wozniak e o que ele está fazendo no México?

WozniakA saúde de John foi comprometida, entretanto, e um evento cerebrovascular o levou ao Hospital ABC, na Cidade do México. Felizmente, os relatórios atuais indicam que sua condição é estável, proporcionando um raio de esperança aos seus fãs e admiradores.

Wozniak não é apenas um visionário tecnológico, mas também um defensor da responsabilidade social da tecnologia e do seu impacto na sociedade. Seu legado é uma inspiração para aqueles que buscam fazer a diferença no mundo através do pensamento criativo e da inovação.

Apesar dos desafios de saúde, Wozniak continua a ser um farol de inspiração para as gerações presentes e futuras. Sua influência na indústria de tecnologia é inquestionável e seu legado viverá muito além de sua época atual.