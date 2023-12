Quem está na fila para ganhar o gigantesco prêmio em dinheiro oferecido por ‘Squid Game: The Challenge’?

euNa semana passada, a fronteira entre ficção e realidade ficou turva à medida que o drama distópico sul-coreano ‘Jogo de Lula’ materializado em uma experiência real.

A Netflix se aventurou em território desconhecido em 22 de novembro com a estreia de ‘Jogo de Lula: O Desafio’, uma extraordinária competição de realidade onde participantes genuínos navegam nos jogos apresentados na renomada série.

Trailer da 2ª temporada de ‘Squid Game’ lançado

O espetáculo peculiar se desenrola à medida que os competidores, após a eliminação, simulam teatralmente sua própria morte, ao mesmo tempo competindo com entusiasmo por uma recompensa em dinheiro substancial guardada em um cofrinho conspícuo. Embora as camadas alegóricas mais profundas Hwang Dong Hyuk o trabalho original pode passar despercebido, o spinoff conseguiu chamar a atenção do público durante a temporada de Ação de Graças.

De acordo com o Deadline, a estreia atraiu a atenção de 1,1 milhão de domicílios no fim de semana. Ao longo dos cinco episódios iniciais, a lista de 456 competidores diminuiu drasticamente para pouco menos de 70 competidores restantes.

Esses participantes habitam uma sala colossal adornada com beliches, isolados do mundo externo, e participam de jogos inspirados diretamente no Squid Game. À medida que a competição se desenrola, o fundo de prémios está prestes a culminar num valor sem precedentes. US$ 4,56 milhões, estabelecendo-se como o maior prêmio em dinheiro nos anais dos reality shows.

Quem resta na competição?

Entre os contendores neste confronto de alto risco estão nomes como o ex-jogador profissional de basquete Stukes (Jogador 183), o apicultor de 69 anos Rick (Jogador 232), a dupla dinâmica de mãe e filho Trey e LeAnn (Jogadores 301 e 302), novos aliados Ashley e Phalisia (Jogadores 278 e 229) e o líder da aliança estratégica Chaney (Jogador 179).

O próximo desafio envolve um jogo de bolinhas de gude que não apenas separa jogadores próximos, mas também os obriga a eliminar amigos e familiares, preparando o terreno para intensas tomadas de decisão.

O suspense aumenta à medida que o segundo conjunto de episódios será lançado na quarta-feira, 29 de novembro, levando à grande revelação do vencedor no final da temporada, em 6 de dezembro.

Enquanto os competidores restantes enfrentam desafios intrincados, a esperança é que a resolução não ecoe a conclusão violenta da contraparte fictícia de Squid Game.

Independentemente disso, o vencedor final está pronto para reivindicar o cobiçado prêmio em dinheiro de US$ 4,56 milhões, transformando o jogo de bolinhas de gude em uma narrativa convincente por si só.