Tele 23ª edição do Billboard Music Awardisso acontecerá Domingo, 19 de novembro no Prudential Center em Newark, Nova Jersey, em evento onde a cantora pop Taylor Swift almeja ser a maior vencedora não só da noite, mas da história da premiação.

Os prêmios, entregues pela famosa revista musical Billboard, são determinados por desempenho comercial nos Estados Unidose são selecionados com base em estatísticas e dados registrados pela agência Nielsen SoundScan.

A cerimônia de premiação, que premia artistas em categorias como álbuns e singles, também conta com apresentações ao vivo dos indicados e convidados do evento.

Quem é o maior vencedor de todos os tempos do Billboard Awards?

O rapper canadense Drake é o maior vencedor da história do evento com um total de 34 prêmiosmas seu recorde poderá ser superado este ano por um dos artistas mais reconhecidos do mundo hoje.

Taylor Swift, que nos últimos meses tem sido o assunto da cidade por seu relacionamento com Travis Kelce, jogador da NFL do Kansas City Chiefspoderia superar o recorde de Drake.

Swift atualmente tem 29 prêmios, e para a edição de 2023 do Billboard Music Awards ela é indicado em 20 categorias diferentespara que ela pudesse estabelecer um novo recorde no número de prêmios ganhos.

Além disso, se ela tiver uma noite inesquecível, Swift poderá quebrar outro recorde também de Drake, que em 2017 ganhou 13 prêmios em uma única noite.

Outros grandes indicados para este ano incluem Morgan Wallen e SZA com 17 indicações, O fim de semana com 16, Drake com 14 e Miley Cyrus com nove, Coelhinho Mau e Peso Pluma com seis, mais Selena Gomez, Ariana Grande, Karol G e David Guetta, com cinco cada.

Onde você pode assistir à premiação?

O Billboard Music Awards estará disponível para assistir ao vivo no BBMAs.watch a partir das 20h ET deste domingo, 19 de novembro, em uma mudança que visa proporcionar uma experiência muito mais próxima aos fãs de música.