Quem herda os resíduos de ‘Friends’ de Matthew Perry? Estas são as possibilidades

Mateus Perrymais conhecido por seu papel como Chandler Bing na comédia de sucesso “Amigos”, faleceu no sábado aos 54 anos. O papel icônico de Perry no programa gerou uma parte significativa de sua riqueza, com uma renda estimada de US$ 20 milhões por ano proveniente de distribuição e receitas de streaming. O destino dos resíduos de “Friends” de Perry, ou pagamentos residuais, está agora no ar.

De acordo com Charles Douglas, planejador financeiro certificado e presidente da HH Legacy Investments, há três possibilidades para a herança dos resíduos de Perry com base na lei da Califórnia. Em primeiro lugar, Perry pode ter nomeado um indivíduo ou indivíduos como beneficiários dos seus pagamentos residuais. Isto é semelhante a nomear um beneficiário para contas de aposentadoria.

Em segundo lugar, ele poderia ter nomeado um trust como beneficiário, que então ditaria quem receberia os resíduos. Ao contrário dos testamentos, os trustes são privados, então o público pode nunca saber quem herda o patrimônio de Perry.Amigos“renda. Por último, Perry pode não ter nomeado nenhum beneficiário, caso em que a lei estadual determinaria a distribuição de seus bens.

Desde Perada nunca se casou ou teve filhos, seus pais provavelmente seriam os destinatários de seus royalties e outros bens. No entanto, eles poderiam optar por abrir mão de seus direitos aos resíduos por meio de uma “isenção de responsabilidade qualificada”, permitindo que o dinheiro fosse repassado aos meio-irmãos de Perry. Se nenhum beneficiário for nomeado e nenhuma declaração de responsabilidade qualificada for feita, o sistema judicial de sucessões dividiria os bens de Perry.

Existem outras opções

Perry também pode ter optado por deixar seus bens fora da família e doar para causas de caridade. Ele tinha relações pessoais e profissionais estreitas e era conhecido por seus esforços filantrópicos, principalmente na área de questões de dependência. Perry já havia aberto uma instalação para sóbrios em sua mansão em Malibu e estava trabalhando na criação de uma fundação para causas relacionadas ao vício.

Em conclusão, o destino de Mateus PerryOs resíduos de “Friends” permanecem incertos. Embora seja provável que seus pais sejam os destinatários iniciais, eles podem optar por transmitir seus direitos aos meio-irmãos. Além disso, os esforços de caridade de Perry podem desempenhar um papel significativo na distribuição de seu patrimônio.