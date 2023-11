quem pode participar? Confira requisitos e inscreva-se

O concurso público para a Câmara Municipal de São Paulo já está com as inscrições abertas e quem deseja uma vaga no órgão precisa, antes de mais nada, conhecer os requisitos do cargo.

O certame visa contratação de profissionais com nível superior para o cargo de procurador legislativo.

A banca responsável pela organização do concurso é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vale lembrar que a Câmara de SP está com outro concurso aberto e em andamento para cargos de técnico e consultor legislativo. Clique aqui para conferir detalhes desse outro certame.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Câmara Municipal de São Paulo, no estado de São Paulo. Ao todo, são oferecidas três vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva.

Procurador legislativo 3 vagas, sendo 2 para ampla concorrência e 1 para candidatos negros.

O salário oferecido pela Câmara Municipal de São Paulo – SP é de R$ 14.113,56, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior em direito e registro de classe na OAB, além disso também é necessário comprovar os seguintes requisitos:

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Câmara Municipal de São Paulo – SP têm entre os dias 1 a 29 de novembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$155.

Os candidatos que estão desempregados ou que são membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa.

Para isso, basta acessar o site da FGV até o dia 6 de novembro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Câmara Municipal de São Paulo – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exame psicotécnico de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Procedimento de heteroidentificação e perícia médica de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Investigação social e comprovação de idoneidade e boa conduta de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 14 de janeiro de 2024. Lembrando que todas as etapas serão realizadas na cidade de São Paulo.

Os candidatos serão avaliados por meio de 100 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Português: 15 questões;

Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito: 25 questões;

Direito Administrativo: 15 questões;

Direito Processual Civil e Direito Civil: 15 questões;

Direito Municipal: 5 questões;

Direito Tributário e Financeiro: 5 questões;

Direito Eleitoral: 5 questões;

Direito Penal e Processual Penal: 5 questões;

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho: 5 questões; e

Direito Previdenciário: 5 questões.

Já a prova discursiva está prevista para ser realizada no dia 17 de março de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.