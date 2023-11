Quem são os brasileiros que mais investem em títulos de aposentadoria?

O Tesouro RendA+, um título público criado para os trabalhadores que desejam complementar a aposentadoria. Ele conta com mais de 60 mil investidores em seus nove meses iniciais de vendas, segundo dados do Tesouro Nacional e da B3. O valor médio de aplicação se encontra em R$ 3,6 mil, sendo que a maioria dos investidores está na faixa etária entre 40 e 59 anos (62%).

Isso demonstra que a maioria dos interessados neste complemento da aposentadoria são justamente os trabalhadores que estão próximos de deixar o mercado de trabalho. Em estoque, o título público já acumula mais de R$ 1 bilhão no período de nove meses.

Segundo estimativas, caso mantenha o ritmo de adesão, o título fechará o ano de 2023 com cerca de 90 mil investidores. Este valor é bem menor do que o esperado para 2023, tendo em vista que o Tesouro Nacional fez uma projeção no lançamento do título, em janeiro, de três milhões de investidores até o final do ano.

Durante o lançamento, o ticket médio do título para aposentadoria era de R$ 8.930, porém, com sua popularização, o público de investidores se ampliou, reduzindo o valor de aportes por clientes. Sendo assim, isso indica que mais investidores pequenos e médios estão aderindo ao título. Na verdade, este é justamente o público alvo do produto, lançado com foco especialmente em trabalhadores autônomos com renda mensal de até seis salários mínimos.

Investidores têm pressa para receber benefícios

Os investidores do título para aposentadoria RendA+ demonstram ter pressa para receber o benefício, o que se comprova pelo fato de que o título mais comprado até o momento é o de curto prazo.

O produto foi criado para complementar uma aposentadoria que apenas seria aproveitada no futuro, porém, a maior parte dos investimentos ocorreram em papéis que começam a pagar benefícios daqui a sete anos. Isso representa 36% do total de vendas do título (R$ 438 milhões).

Segundo Pierre Oberson, professor de finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV), “quando a gente vê pessoas mais próximas da aposentadoria investindo significativamente no produto, quer dizer que há um descasamento entre o que o produto é desenhado para fazer e o que está acontecendo. A ideia do título é que pessoas mais jovens conseguissem investir valores pequenos de forma recorrente para, lá na frente, ter uma aposentadoria complementar interessante. Mas isso não chega a ser alarmante”



O segundo título mais comprado possui prazo de conversão para 2035, e ainda se encontra na linha de curto prazo, representando 18% das vendas com R$ 223 milhões em estoque. Em seguida, o título com vencimento em 2040 fica em terceiro lugar, com R$ 150 milhões em estoque (13% do total).

“Ainda não está conseguindo se criar um comportamento de investimento de longo prazo, de quem pretende colocar dinheiro aos poucos e lá na frente vai recuperar esse valor, mas é importante ver que as pessoas estão investindo”, completa Oberson.

Jovens menos preocupados com a aposentadoria

Como dito, a maior parte dos investidores no título da aposentadoria possuem de 40 a 59 anos de idade, ou seja, os trabalhadores que estão mais próximos de deixar o mercado de trabalho.

A segunda faixa etária que mais comprou títulos da aposentadoria está compreendida entre 20 e 39 anos, correspondendo a 22% do total. Já os mais jovens, de 0 a 17 e de 18 a 24 anos, correspondem a 0,92% e 1,14%, respectivamente.