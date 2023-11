Quem são os indicados ao Hall da Fama do Hóquei em 2023?

TO Hall da Fama da NHL publicou recentemente o quadro de honra dos homenageados de 2023, com Dustin Brown, Brian Burke, Katie King Crowley, Jamie Langenbrunner e Brian Murphy sendo incluídos na lista de prestígio.

O Hall da Fama do Hóquei dos EUA inaugurará a Classe NHL de 2023

O USA Hockey anunciou que os atletas fizeram a lista de finalistas para o evento deste ano, que incluirá a Celebração de Indução ao Hall da Fama do Hóquei dos EUA, que contará com a proclamação oficial da Classe de 2023, ao mesmo tempo que apresentará o Troféu Lester Patrick no dia 6 de dezembro em Boston, Massachusetts.

De acordo com Mike Trimboli, do USA Hockey, o evento está repleto de talentos tremendos, “É uma classe incrível e um grupo que realmente reflete o extraordinário, suas realizações são variadas e de longo alcance, e o impacto positivo que tiveram no jogo – e continuarão a ter – sem dúvida beneficiará as gerações vindouras..”

NHL Hall of Fame pela primeira vez em 1945

O Hall da Fama do Hóquei nos EUA foi fundada em 1943, mas teve a primeira indução até 1945, quando abriram as portas para o Exposição Nacional Canadense em Toronto. A turma fundadora de 1945 começou com Sir Montagu Allan, Hobart Amery Hare, Charles Robert (Chuck) Gardiner, Edward George (Eddie) Gerard, Francis (Frank) McGee, Howard William (Howie) Morenz, Thomas N. (Tommy) Phillips, Harvey Pulford, Lord (de Preston) Stanley William H. (Hod) Stuart, Capitão James T. Sutherland, Georges Vezina.

Nas categorias, os membros da NHL podem ser indicados como Jogadores, Construtores que incluem dirigentes, treinadores, comentaristas, proprietários de times e outros que contribuíram para o jogo. Contudo, a NHL também considera uma seção especial para Oficiais no gelo ao mesmo tempo que tem um para Jogadores veteranos.

Onde você pode assistir ao Hockey Hall of Fame 2023?

Para quem não puder comparecer pessoalmente, o Hockey Hall da Fama 2023 emA cerimônia de produção será transmitida ao vivo da Allen Lambert Galleria às 20:00 ET na TSN e NHL Network.