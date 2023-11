Quer aproveitar os descontos na BLACK FRIDAY? Aprenda a liberar LIMITE no NUBANK

A Black Friday está se aproximando, e muitos clientes do Nubank estão buscando maneiras de aumentar seu limite de crédito para aproveitar ao máximo as ofertas incríveis que esta época do ano tem a oferecer. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar como você pode turbinar seu limite do Nubank e aproveitar ao máximo a Black Friday.

O que é o Nubank?

Nubank é um dos maiores bancos digitais da América Latina, conhecido por sua abordagem moderna e inovadora para serviços bancários. A empresa tem inovado o setor financeiro com sua capacidade de oferecer uma experiência de usuário simplificada e eficiente. No entanto, um dos maiores desafios enfrentados por muitos de seus usuários é aumentar o limite de seus cartões de crédito.

Aumentando seu limite Nubank

Para ajudar a resolver este problema, o Nubank lançou uma nova ferramenta que permite aos usuários aumentar o limite de seus cartões de crédito de maneira simples e eficiente, sem a necessidade de passar por um processo de análise de crédito tradicional.

Esta ferramenta foi lançada a tempo para a Black Friday, dando aos clientes do Nubank a oportunidade de aproveitar ao máximo as ofertas disponíveis durante este período. Aqui está como você pode garantir um aumento no seu limite Nubank para a Black Friday.

Como funciona o limite turbinado do Nubank

O limite turbinado do Nubank permite que os usuários reservem parte ou todo o saldo de sua conta para ser usado como limite de crédito. Se, por exemplo, um cliente precisa de R$ 700 para comprar algo na Black Friday, ele pode depositar este valor em sua conta e reservá-lo como crédito no cartão.

O valor reservado fica então disponível para uso imediato, e uma vez que a compra é feita e o pagamento é realizado, o saldo é restituído. O cliente tem então a opção de manter esse saldo como limite de crédito, manter o dinheiro em sua conta, ou retirá-lo.



Usando a ferramenta de limite turbinado

Para usar o limite turbinado durante a Black Friday, os clientes do Nubank podem seguir um simples passo a passo diretamente do aplicativo do banco. Na tela inicial do aplicativo, selecione a opção “Reservar valor como limite”. Em seguida, escolha o valor que deseja transformar em limite de crédito e leia atentamente os termos e condições de uso.

Se você concordar com os termos, continue com a operação, confirme o valor reservado e insira sua senha de quatro dígitos. O valor escolhido será então reservado como limite de crédito e estará disponível para uso imediato.

Pontos a considerar

Ao usar o limite turbinado, é importante lembrar que o banco debitará automaticamente o valor da sua conta se você não pagar a fatura até a data de vencimento. Isso é feito para evitar inadimplência e suas consequentes taxas, multas e juros.

Ofertas incríveis

A Black Friday é um ótimo momento para aproveitar ofertas incríveis, e com o limite turbinado do Nubank, você pode garantir que tem o crédito necessário para fazer suas compras. Lembre-se, no entanto, de usar o crédito de maneira responsável e pagar suas faturas em dia para evitar taxas e juros desnecessários.

Limites do Cartão Nubank

Como consultar os limites no app

Para ajudar os clientes a se organizarem melhor, é possível acessar todos os tipos de limite Nubank disponíveis em uma área específica do aplicativo.

Recursos do Cartão Nubank

Boleto no crédito, Parcelamento de compras e Pix no crédito

O Nubank oferece opções de parcelamento no cartão de crédito que podem ajudar a tirar seus planos do papel agora.

Posso ter dois cartões Nubank?

Ainda não é possível ter mais de um cartão físico por CPF no Nubank. No entanto, é possível ter cartão adicional e também cartão virtual.

Tipos de cartão Nubank

Cada cliente só pode ter um cartão físico – roxinho ou Ultravioleta. Mas, pelo aplicativo, é possível ter e gerenciar outros cartões Nubank.