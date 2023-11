Quer atualizar seu CPF para a Carteira de Identidade Nacional?

A chegada da tão aguardada Carteira de Identidade Nacional (CIN) está prestes a revolucionar como nos identificamos e realizamos transações no Brasil. Com inúmeros benefícios, esse novo documento multifuncional promete simplificar nossa vida cotidiana.

Mas a pergunta que não quer calar é: como fazer para atualizar seu CPF e garantir que ele esteja pronto para se integrar perfeitamente à CIN?

O CPF e a nova Carteira de Identidade Nacional

O CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, é um documento de identificação civil brasileiro amplamente utilizado para diversas finalidades, como abrir conta bancária, tirar passaporte, votar e fazer compras online. Com a criação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o CPF passará a ser o único documento de identificação civil válido no Brasil.

Diferente do que muitos podem pensar, a chegada da CIN não tornará o CPF inválido. Pelo contrário, o CPF continuará válido e será utilizado como número de identificação na nova carteira de identidade nacional. A principal mudança é que não será mais necessário ter um RG separado, já que o CPF passará a ser o único documento de identificação válido em todo o território nacional.

Vantagens da nova Carteira de Identidade Nacional

A nova Carteira de Identidade Nacional traz uma série de vantagens em relação ao RG atual. Ela é mais segura, pois possui um chip com informações biométricas do cidadão, como foto, impressão digital e assinatura. Além disso, é mais moderna e resistente, sendo feita de policarbonato.

Outra vantagem é a sua maior praticidade. A CIN é um documento unificado, válido em todo o território nacional, o que facilita a identificação dos cidadãos em qualquer lugar do país. Além disso, a nova identidade conta com um QR Code, que permite verificar sua autenticidade e informações adicionais via um smartphone.

Como atualizar o CPF para a nova Carteira de Identidade Nacional



Para atualizar o seu CPF para a nova Carteira de Identidade Nacional, é necessário comparecer a um posto de atendimento da Receita Federal. No momento do atendimento, você deverá apresentar os seguintes documentos:

CPF original

Documento de identificação oficial com foto, como RG, carteira de motorista ou passaporte

Comprovante de residência

A atualização do CPF é gratuita e pode ser realizada em qualquer posto de atendimento da Receita Federal. É importante ressaltar que a emissão da nova carteira de identidade nacional já começou em alguns estados do Brasil e a previsão é que ela seja emitida em todo o país.

Prazo para a atualização do CPF

Inicialmente, o governo havia informado que o prazo para a atualização do CPF seria prorrogado até 11 de janeiro de 2024. No entanto, foi atualizado para 6 de dezembro. Essa mudança no prazo atende a um pedido dos estados. Até o momento, segundo o Ministério da Gestão e Inovação, já foram emitidas cerca de 2 milhões de novas carteiras de identidade.

Ademais, a chegada da nova Carteira de Identidade Nacional é um importante passo para a modernização da identificação civil no Brasil. O uso do CPF como número de identificação único e válido para todo o território nacional traz maior segurança e praticidade para os cidadãos. Para atualizar o CPF para a nova identidade, basta comparecer a um posto de atendimento da Receita Federal e apresentar os documentos necessários.

A atualização é gratuita e já está em andamento em diversos estados do país. Não deixe de aproveitar as vantagens e benefícios da nova Carteira de Identidade Nacional e garanta a atualização do seu CPF quanto antes.