Quer resgatar seu SAQUE-ANIVERSÁRIO, mas NÃO SABE quanto? ESTA é uma forma FÁCIL de consultar FGTS

O FGTS é, indiscutivelmente, um dos principais benefícios oferecidos aos trabalhadores com carteira de trabalho registrada. Portanto, é crucial estar ciente do procedimento para verificar o status do Fundo de Garantia, seja para saque-aniversário ou outra modalidade.

É relevante destacar que o FGTS é composto pelos depósitos obrigatórios efetuados mensalmente pelos empregadores, correspondendo a 8% do salário do empregado. Embora seja um direito do trabalhador, o acesso aos fundos depositados ocorre apenas em circunstâncias específicas, como demissão sem justa causa, situações de doença e financiamento habitacional, entre outras.

Como verificar o FGTS

A maneira mais simples de verificar o Fundo de Garantia online é por meio do aplicativo “Meu FGTS”. Isso permite que você receba notificações por SMS sempre que houver alguma movimentação em sua conta. A seguir, você encontrará o procedimento para isso.

App “Meu FGTS”

O app é gratuito e está disponível na Play Store (para Android) e na App Store (para iOS). Acompanhe o guia passo a passo para acessar o aplicativo e verificar o seu saldo:

Em primeiro lugar, faça o download do aplicativo em seu celular ou tablet.

Em seguida, clique na opção “Cadastre-se”.

Preencha seus dados, incluindo nome, CPF, data de nascimento e e-mail.

Crie uma senha numérica de seis dígitos para acesso.

Selecione a opção “não sou um robô” e verifique seu e-mail para confirmar o cadastro.

Acesse o aplicativo informando seu CPF e senha.

Responda a perguntas adicionais sobre suas experiências de trabalho.

Por fim, aceite os termos de uso do aplicativo. Agora você está pronto para verificar o seu saldo.

Como efetuar o saque do Fundo de Garantia?



Você também pode gostar:

Existem regras específicas para o saque do Fundo de Garantia. Portanto, a seguir, você encontrará as situações em que é possível realizar o saque do FGTS:

Demissão sem justa causa.

Término do contrato por prazo determinado.

Rescisão em casos de falência, empregador doméstico, nulidade do contrato, falecimento do empregador individual por força maior ou culpa recíproca.

Situações de calamidade.

Trabalho avulso suspenso.

Quando o trabalhador atinge 70 anos de idade ou mais.

Dependentes ou trabalhadores com doenças graves.

Quando o titular da conta fica três anos fora do regime do FGTS.

Quando a conta fica sem créditos por três anos.

Para aquisição de imóvel, quitação ou redução de dívida, ou pagamento de parte das parcelas de financiamento habitacional.

Outras circunstâncias.

É totalmente factível efetuar o resgate do FGTS sem a necessidade de se dirigir a uma agência da Caixa, graças a um procedimento inteiramente digital. Basta acessar o aplicativo, conferir os valores disponíveis e requerer o saque, especificando uma conta de qualquer banco da qual você seja titular.

No entanto, a opção de sacar o FGTS presencialmente também é válida para valores de até R$ 3 mil. Nesse cenário, você pode se dirigir a um dos seguintes locais:

Correspondentes Caixa Aqui.

Casas Lotéricas.

Postos de Atendimento Eletrônico.

Salas de Autoatendimento.

Saque-aniversário

No caso do saque-aniversário, os trabalhadores têm a oportunidade de retirar parte do saldo do FGTS todos os anos no mês de seu aniversário. Em situações de rescisão de contrato, o trabalhador pode sacar o valor relativo à multa rescisória.

Ao aderir a esse modelo, o trabalhador já pode receber o valor no ano de sua adesão, com pagamento até o último dia do mês de aniversário. Isso envolve a possibilidade de sacar um percentual do saldo do Fundo de Garantia, além de um valor adicional.

Se o pagamento do saque-aniversário não caiu na sua conta, existem três razões principais para esse atraso, que podem ser esclarecidas:

Data de opção de pagamento: O trabalhador pode escolher entre duas datas de pagamento do saque-aniversário, sendo no dia 1º ou no dia 10. Você pode verificar a data de liberação do benefício por meio do aplicativo “Meu FGTS”. Forma de liberação do valor: O trabalhador também pode optar entre duas formas de pagamento, a transferência automática e o saque, sendo que apenas a primeira efetua o depósito em sua conta. Você pode consultar essa opção no aplicativo “Meu FGTS”. Dados desatualizados: Caso seus dados estejam desatualizados ou se você indicou uma conta conjunta para o recebimento, isso pode impedir o recebimento do saque-aniversário. Se nenhuma das três opções se aplicar ao seu caso, é possível resolver o problema dentro de três meses após a liberação, comparecendo a uma agência da Caixa com um documento de identificação para solicitar atendimento presencial.

Em suma, o FGTS é um direito de todos os trabalhadores do regime CLT, ou seja, aqueles que têm a carteira de trabalho registrada. Portanto, é também seu direito e responsabilidade acompanhar os depósitos e outras movimentações em sua conta.