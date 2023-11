Quer trabalhar na Amazon? Confira as vagas ABERTAS!

A Amazon, empresa multinacional de tecnologia norte-americana que concentra sua atuação no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial, está contratando novos colaboradores no Brasil.

Isto é, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a companhia, vale a pena conferir algumas das vagas disponíveis na empresa:

Customer Service – Delivery Station- Brasília – DF – Remoto – Tempo integral;

Assistente de Recursos Humanos – Cajamar, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Recursos Humanos – Cajamar, SP – Tempo integral;

Especialista em Transportes – Cajamar, SP – Tempo integral;

Gerente de Operações – FC, Ops Area Manager – Cajamar, SP – Tempo integral;

Especialista de Compras e Gestão de Estoque – Cajamar, SP – Tempo integral;

Especialista de Operações, Seller Flex – São Paulo, SP – Tempo integral;

Líder de Equipe – São Paulo, SP – Tempo integral;

Head of Prime Video Brazil – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista em Marketplace – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista em Qualidade, Sort Center – Cajamar, SP – Tempo integral;

Gerente de Finanças – São Paulo, SP – Tempo integral;

Especialista em Saúde e Segurança – São João de Meriti, RJ – Tempo integral;

Consultor de Marketplace – São Paulo, SP – Tempo integral.

Mais sobre a Amazon

Falando mais sobre a empresa, vale frisar que o site da Amazon começou em 1995 como um lugar para comprar livros devido à experiência exclusiva ao cliente que a Web poderia oferecer aos amantes de livros. Durante os primeiros 30 dias de negócios, a Amazon realizou pedidos para clientes em 50 estados e 45 países – todos enviados de sua garagem na área de Seattle.

A evolução da Amazon de site para o parceiro de comércio eletrônico para a plataforma de desenvolvimento é impulsionada pelo espírito de inovação que faz parte do DNA da empresa. As mentes de tecnologia mais brilhantes do mundo chegam à Amazon para pesquisar e desenvolver tecnologia que melhore a vida de compradores e vendedores em todo o mundo.

Como enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Amazon, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Indeed. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.



Você também pode gostar:

Confira alguns benefícios

Plano de saúde e odontológico (CarePlus);

Seguro de vida e morte acidental (Icatu);

Programa de Previdencia Complementar;

Programa de Assistência ao Funcionário;

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Treinamento remunerado.

Quer ficar de olho nas principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas principais vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Confira tudo agora mesmo o Notícias Concursos!