Quer trabalhar na Embraer? Veja cargos, locais e salários!

A Embraer, empresa aeroespacial global com sede no Brasil, que atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Dito isso, antes de falar com mais ênfase sobre, confira a lista de oportunidades:

Cientista de Dados – Remoto – Efetivo;

Técnico (a) de Qualidade (Aviação Executiva) – Gavião Peixoto, SP – Efetivo;

Analista Contábil JR/PL – São José dos Campos, SP;

Moldador (a) – São José dos Campos, SP – Efetivo;

Engenheiro (a) de Desenvolvimento de Produto – São José dos Campos, SP;

Analista de Riscos de Fornecedores PL/SR – Taubaté, SP;

PROJETISTA FERRAMENTAL (Foco em compras de ferramental) – São José dos Campos, SP;

Eletricista de Manutenção – Gavião Peixoto, SP;

Técnico (a) de Ensaio – São José dos Campos, SP;

Pessoa Administradora de Projetos Digitais PL/SR – São José dos Campos, SP;

Coordenador (a) de Suprimentos – São José dos Campos, SP;

Pessoa Compradora Estratégica PL/SR – São José dos Campos, SP;

Analista de Empreendimento de Negócios Sênior – São José dos Campos, SP;

Técnico (a) de Qualidade – São José dos Campos, SP;

Analista de Cibersegurança Sênior – Remoto;

Torneiro (a) – São José dos Campos, SP;

Operador(a) Logístico – São José dos Campos, SP;

Fresador (Foco em CNC) – São José dos Campos, SP;

Engenheiro (a) de Desenvolvimento de Produto – São José dos Campos, SP.

Mais sobre a Embraer

Falando mais sobre a Embraer, vale frisar que a companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Como se candidatar em uma das vagas?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Indeed. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



