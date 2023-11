Quer trabalhar na Fruki? Confira as VAGAS e os LOCAIS!

A Fruki, empresa bebidas brasileira, tradicional e de administração familiar, fundada em 1924, está contratando novos funcionários para preencher o seu time na região Sul. Isto é, antes mesmo de falar sobre a companhia, vale a pena analisar a lista de vagas disponíveis:

Agente de Merchandising – Itajaí – SC – Efetivo;

Agente de Merchandising – Santa Rosa – RS – Efetivo;

Agente de Merchandising – Canoas – RS – Efetivo;

Analista de Business Analytics – Canoas ou Lajeado – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de Negócios de TI – Ênfase em Logística e Distribuição – Canoas – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de Patrimônio – Lajeado – RS – Efetivo;

Analista de Produto – Marketing – Canoas – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Canoas – RS e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Comunicação e Branding – Lajeado – RS e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Meio Ambiente – Lajeado – RS – Efetivo;

Assistente Financeiro – Caixa – Osório – RS – Efetivo;

Assistente Jurídico – Lajeado – RS – Efetivo;

Auxiliar de Depósito – Canoas – RS – Efetivo;

Auxiliar de Depósito – Biguaçu – SC – Efetivo;

Auxiliar de Entregas – Lajeado – RS – Efetivo: Auxiliar nas entregas dos produtos da empresa descarregando o caminhão. Movimentar os produtos até o estabelecimento do cliente. Atentar-se ao cumprimento dos processos padronizados de descarga, segurança e atendimento estabelecidos;

Conferente – Paverama – RS – Efetivo;

Executivo (a) de Contas – Canoas – RS – Associado;

Jovem Aprendiz – Almoxarifado – Lajeado – RS – Aprendiz;

Laboratorista – Lajeado – RS – Efetivo;

Líder de Armazém – Paverama – RS – Efetivo;

Supervisor (a) de Meio Ambiente – Lajeado – RS- Efetivo;

Supervisor(a) de Vendas Rota – Rio Grande – Pelotas – RS – Efetivo;

Supervisor(a) de Vendas Rota – Serra – Farroupilha – RS – Efetivo;

Vendedor (a) – Montenegro e Tramandaí – RS – Temporário.

Mais sobre a Fruki

Dando mais informações sobre a Fruki, pode-se deixar claro que a empresa surgiu com produção de apenas 200 garrafas por dia. Já nos tempos atuais, o parque industrial conta com capacidade para 420 milhões de litros por ano.

Vale frisar também que, além dos Centros de Distribuição presentes nas cidades de Lajeado, Canoas, Farroupilha, Santo Ângelo, Pelotas e Blumenau, em breve terá também um novo Centro de Distribuição em Osório/RS.

Por fim, com mais de 900 colaboradores envolvidos, também é interessante ressaltar que a Fruki conta com Centros de Vendas, nas cidades gaúchas de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Rio Grande, Osório, Caxias do Sul, Passo Fundo e Uruguaiana.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!