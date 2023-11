Quer trabalhar na Gol? Consulte a lista de OPORTUNIDADES!

A Gol Linhas Aéreas, uma companhia aérea brasileira sediada no Rio de Janeiro, fundada em 2001, está recrutando novos profissionais para compor a sua equipe. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte quais são as vagas ofertadas no presente momento:

Agente de Pista – Galeão GIG – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Almoxarife I – Estoque – Lagoa Santa – MG – Efetivo;

Analista Contábil Pleno (Coordenadoria Contábil) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Contábil Pleno (Demonstrações Financeiras) – São Paulo – SP e Híbrido;

Analista de Engenharia – Time Confiabilidade – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Excelência Operacional e Projetos Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Gestão de Crises – GCN e PRE – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Manutenção II – Efetivo;

Analista Mercado I – Rentabilidade – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Relações Aeroportuárias II – Infraestrutura – São Paulo – SP – Efetivo;

Arquiteto de Soluções – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo II – Prevenção/Fraude – São Paulo – SP – Efetivo;

Emissor de Cargas I – Brasília – DF – Efetivo;

Emissor de Cargas I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Negócios – Arquiteto de soluções SAP – São Paulo – SP e Híbrido;

Especialista de Treinamento e Desenvolvimento de Liderança – São Paulo – SP e Híbrido;

Especialista em Operações de Voo – São Paulo – SP – Efetivo;

Inspetor de manutenção Aeronaves – Temporário;

Pintor de Aeronaves – Lagoa Santa – MG – Efetivo;

Supervisor de Inspeção – Lagoa Santa – MG – Temporário;

Técnico de Manutenção de Aeronave – CGH Congonhas – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Gol Linhas Aéreas

Sobre a Gol, pode-se destacar que trata-se da a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, com 36% de participação do mercado doméstico.

Além disso, opera em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de possuir a terceira maior frota de aeronaves do país. A sua história começou em 2001 e, desde então, é responsável por inovar o mercado da aviação no Brasil.

Confira alguns benefícios

GOLflex, o modelo de trabalho híbrido do setor administrativo;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Seguro de vida em grupo;

Clube de Parcerias;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

PLR;

Gympass;

Day off.

Como se candidatar?



Para se candidatar em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só mergulhar no nosso site!