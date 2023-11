Quer trabalhar na Konecta Brasil? Saiba os detalhes!

A Konecta Brasil, empresa que é líder global em gestão de clientes BPO, está recrutando novas pessoas para preencher o seu quadro de profissionais. Assim, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte quais são os cargos ofertados e suas respectivas localidades:

Mais sobre a Konecta Brasil

Sobre a Konecta Brasil, podemos destacar que a empresa oferece serviços integrais de outsourcing, brindando uma proposta competitiva e de grande valor acrescentado, e disponibilizando aos clientes soluções multicanais, geridas por uma equipa de profissionais de referência.

Isto é, que assume como próprio o negócio dos seus clientes e o converte no centro da sua estratégia, proporcionando as melhores experiências ao longo da relação com o utilizador final. Além disso, focalizada no desenvolvimento de clientes locais, propõe soluções transnacionais graças às suas filiais em todo o continente, com o aval da sua vasta experiência em diversos mercados internacionais.

Por fim, o compromisso social é um dos valores e, como prova disso, em 2017 a Konecta assume uma posição protagonista no país, com o objetivo principal de promover a inclusão e a diversidade do seu quadro de pessoal, através da integração de pessoas com deficiência.

Confira alguns benefícios da empresa

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Sala de Descompressão;

Licença Parternidade / Maternidade Estendida;

Auxílio creche.



Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde conferir a lista de vagas da Konecta Brasil, basta precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

