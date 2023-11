Quer trabalhar na Light? Veja quais são os cargos ofertados!

A Light, uma das maiores empresas privadas do setor elétrico brasileiro que atua nos processos de geração, transmissão e distribuição de energia para 31 municípios do Rio de Janeiro, além da comercialização de energia para todo o Brasil, está com ótimas vagas disponíveis. Isto é, vale a pena conferir a lista abaixo:

Advogado Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Agente Administrativo Jr. – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Agente de Relacionamento Comercial – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Agente de Serviços Jurídicos – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista Comercial SR – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Finanças – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Gestão da Qualidade Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Projetos Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Eletricista de Rede Aérea – Rio de Janeiro – Efetivo;

Eletricista de Rede Aérea (Poda) – Vale – Barra do Piraí – RJ – Efetivo;

Eletricista de Alta Tensão – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Especialista de Infraestrutura – Foco SAP BASIS – Rio de Janeiro – Efetivo;

Engenheiro Sênior – Rio de Janeiro – Efetivo;

Técnico de Campo – Rio de Janeiro – Efetivo.

Mais sobre a Light

Sobre a Light, é importante deixar claro que, com mais de um século de atuação, a Light faz parte da vida do Rio de Janeiro, oferecendo produtos e serviços essenciais para o desenvolvimento econômico, social e cultural das localidades onde atua.

Por fim, na Light os desafios são diários e a companhia quer que os mais de 4 milhões de clientes tenham sempre a melhor experiência de atendimento, com serviços de alta qualidade. Até por isso, tem um time diverso de colaboradores campeões, que seguem juntos, colocando em prática o seu propósito.

Como enviar o currículo?

Bom, agora que as vagas da Light já foram expostas, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

