Quer trabalhar na Perbras? Confira a lista de VAGAS abertas!

A Perbras, companhia que atua na prestação de serviços e locação de equipamentos no setor de óleo e gás desde meados 1966, está recrutando novas pessoas para compor o seu time. Dito isso, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, veja algumas das oportunidades disponíveis:

Ajudante de SPT – São Miguel dos Campos – AL -Efetivo;

Ajudante de SPT – São Mateus – ES – Efetivo;

Ajustador Mecânico (a) – Catu – BA;

Almoxarife (OFFSHORE) – Efetivo;

Analista Técnico – Macaé – RJ – Efetivo;

Consultor de Integridade de Poços – Turno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Eletricista (OFFSHORE) – Macaé – RJ – Efetivo;

Eletricista – Campos dos Goytacazes – RJ – Efetivo;

Engenheiro de Campo Estação Tratamento Primário OIL&GAS – Carmópolis – SE – Efetivo;

Gestor Júnior – Catu – BA – Efetivo;

Inspetor de LP/PM – Macaé – RJ – Efetivo;

Inspetor de Pintura Industrial com Alpinismo – Linhares – ES – Efetivo;

Instrumentista Offshore – Campos dos Goytacazes – RJ – Efetivo;

Mecânico de Guindaste (OFFSHORE) – Efetivo;

Mecânico (a) de Usinagem – Macaé – RJ -Efetivo;

Operador (a) de Máquina – Macaé – RJ – Efetivo;

Operador (a) de SlickLine – Carmópolis – SE – Efetivo;

Operador de Sonda de Produção Terrestre (SPT) – Catu – BA – Efetivo;

Operador de Sonda – São Mateus – ES – Efetivo;

Pintor Ajudante – Fortaleza – CE – Efetivo;

Pintor Industrial – Efetivo.

Mais sobre a Perbras

Falando mais sobre a Perbras, é interessante destacar que a empresa atualmente tem sede na cidade de Catu, no estado da Bahia, a cerca de 80 km da capital Salvador, por entender sua responsabilidade social quanto ao desenvolvimento econômico da região. Todavia, atualmente possui filiais nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Pará.

No final da década de 90, a Perbras se consolidou no mercado de SPT no Brasil, decidindo ampliar seu portfólio através dos demais serviços existentes ao longo da cadeia produtiva da indústria petrolífera. Então, surge o primeiro contrato de Sonolog e Dinamômetro que realizava a medição de nível de produção, diagnóstico de hastes e bombas de poço, intitulado de Outros Serviços para estabelecer a diferenciação com o negócio predominante da empresa.

Alguns dos serviços prestados pela Pebras:

Manutenção e montagem de equipamentos onshore e offshore;

Circulação de óleo quente e água quente em poços;

Circulação de vapor em poços e instalações (caldeira móvel);

Medição de vazão em poços de injeção e captação de água;

Dentre outros.

Como enviar o seu currículo?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos da Perbras, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

