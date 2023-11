Quer trabalhar nas Óticas Gassi? Saiba mais sobre os cargos!

As Óticas Gassi, empresa eleita a melhor rede de óticas do Brasil, que conta com a maior estrutura e qualidade do mercado, a única com laboratório próprio digital e o melhor preço em óculos de grau, está recrutando novos funcionários no mercado.

Dessa maneira, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a Gassi, vale a pena conferir quais são os cargos ofertados e seus locais:

Mecânico (a) de Refrigeração – São Paulo – SP – Instalações em Geral: Auxiliar na instalação de equipamentos de refrigeração, calefação e ar-condicionado. Auxiliar a realizar testes nos sistemas de refrigeração. Conhecimento básico em sistema VRF;

Auxiliar de Manutenção Predial – Rede – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Contas a Pagar – São Paulo – SP – Contas a Pagar e Receber;

Operador (a) de CFTV – São Paulo – SP – Rastreamento, Monitoramento: Atuar com monitoramento através de câmeras, coleta e gravação de imagens;

Consultor (a) Óptico (a) – Zona Norte – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) Óptico – Zona Oeste – São Paulo – SP – Venda Interna: Recepcionar e atender o cliente, negociar prazos e condições de pagamentos, promover seu produto demonstrando benefícios diferentes da concorrência, orientar na venda e auxiliam na pós-venda;

Consultora Óptica – Zona Leste – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) Óptico (a) – Nova Iguaçu – RJ – Venda Interna;

Consultor (a) Óptico (a) – Niterói – RJ – Venda Interna;

Consultor (a) Óptico (a) – Madureira – Rio de Janeiro – RJ – Venda Interna.

Mais sobre a Gassi

Contando mais detalhes sobre as Óticas Gassi, podemos frisar que, com a maior estrutura e qualidade do mercado, é a única com laboratório próprio digital e o melhor preço em óculos de grau.

Além disso, a Gassi é uma empresa consciente da necessidade das pessoas em ter visão saudável. Com responsabilidade social e respeito às pessoas, traz ao mercado óptico qualidade com preço na realidade.

Hoje em dia, a preocupação com a saúde, o bem estar e a aparência é muito claro. Com essa visão, a Gassi quer quebrar o pré-conceito que os óculos de grau são apenas um ‘aparelho corretivo da visão’.

Confira alguns benefícios



Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Estacionamento;

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Programas de Parcerias com empresas;

Clube;

Bônus por resultado.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas da Gassi, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site de vagas, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só mergulhar no Notícias Concursos!