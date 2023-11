Quer trabalhar no Divino Fogão? Conheça os cargos ABERTOS!

O Divino Fogão, famosa rede de restaurantes self-service, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dito isso, caso você esteja em busca de um novo emprego, vale a pena conferir a lista de possibilidades de emprego disponíveis e suas respectivas localidades:

Cozinheiro (a) de Restaurante – São José dos Pinhais – PR – Gastronomia: Responsável por seguir a tabela da franquia, manter o buffet sempre alimentado e gerenciar as atividades dentro da cozinha com seus auxiliares;

Ajudante de Cozinha – São Paulo – SP – Cozinha;

Auxiliar Geral de Cozinha – Meio Oficial – Fortaleza – CE – Cozinha: Profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos dos vários setores de cozinha;

Açougueiro (a) – Santos – SP – Açougue;

Ajudante de Cozinha – Santos – SP – Cozinha;

Coordenador (a) Geral de Loja – Santos – SP – Atendimento: Profissional com postura de líder e liderança sobre a equipe, pessoa envolvida com os números da loja, focado em trazer vendas e resultado;

Atendente de Restaurante – Nível 2 – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom: Recepcionar os clientes na entrada do restaurante explicando o cardápio e apoiando nas dúvidas, apoiar a reposição do buffet e organização dos processos relacionados ao cliente;

Assistente de Restaurante – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Ajudante de Cozinha II – São Paulo – SP – Cozinha.

Mais sobre o Divino Fogão

Sobre o Divino Fogão, é importantíssimo ressaltar que, desde 1984, a marca lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda.

Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro.

A rede, associada da ABF (Associação Brasileira de Franchising), conta com 180 restaurantes presentes em todas as regiões do país.

Confira alguns benefícios

Auxílio combustível;

Bônus por resultado;

Refeição no local;

Seguro de Vida;

Vale-transporte;

Dentre outros.



Como enviar o seu currículo?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos do Divino Fogão, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga e se candidatar.

Quer ficar de olho nas principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas principais vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Confira tudo agora mesmo o Notícias Concursos!